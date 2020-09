Al Bano e Jasmine Carrisi a The Voice Senior?/ Giudici insieme ad Elodie oppure…

Al Bano e Jasmine Carrisi insieme in tv ma non sul palco del Festival di Sanremo 2020 che la giovane tanto sogna sin dal suo debutto nel mondo della musica, bensì come giudici dello stesso talent show, The Voice Senior. Questi sono i rumors che circolano in rete da un po’ e che TvBlog ha deciso di confermare pur prendendo tutto con le pinze visto che, almeno al momento, non ci sarebbero già contratti firmati. Il nuovo programma andrà in onda su Rai1 e vedrà Antonella Clerici al timone e, dietro il banco dei giudici, proprio l’inedita coppia formata dal Leone di Cellino San Marco e la sua amata figlia Jasmine Carrisi. Al loro fianco dovrebbe prendere posto un’altra giovane della musica italiana, Elodie. Inutile dire che la giuria è già nel mirino del pubblico e del popolo dei social che trovano Elodie e Jasmine, soprattutto la seconda, inadatta al ruolo di giudice di un talent visto che la sua carriera musicale è pari a zero.

AL BANO E JASMINE CARRISI GIUDICI A THE VOICE SENIOR CON ELODIE?

Ad annunciare il ritorno dietro il bancone dei giudici di Al Bano Carrisi è stato lui stesso affidando al settimanale Sogno questa piccola anticipazione. Non è stato lui a fare il nome di Jasmine Carrisi ma i rumors si fanno sempre più insistenti in questo senso soprattutto dopo che in passato era successo già lo stesso con Roby Facchinetti e il figlio Francesco. Sui social tutto tace, almeno da parte dei diretti interessati, ma nei prossimi giorni dovremo sicuramente saperne di più visto che il talent dovrebbe sbarcare su Rai1 tra novembre e dicembre.



