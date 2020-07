Al Bano e Loredana Lecciso con Gianni Morandi e Anna Dan/ “Non c’è Puglia senza…”

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, Gianni Morandi e la moglie Anna Dan insieme in un’unica foto. I due grandi artisti italiani si sono ritrovati nelle Tenute Carrisi a Cellino San Marco e hanno immortalato l’incontro in una foto in cui sorridono e si abbracciano. Uno scatto semplice e naturale che è stato pubblicato sia da Gianni Morandi che da Loredana Lecciso. “Non c’è Puglia senza Al Bano“, ha scritto Gianni Morandi nella didascalia che accompagna la foto che ha ricevuto migliaia di like e commenti. “Due bellissime e innamoratissime coppie. viva l’amore“, ha commentato Giovanni Ciacci mentre l’attore Patrizio Rispo ha aggiunto – “e non c’è musica senza di voi“. La Lecciso, invece, che nella foto appare raggiante, ha semplicemente pubblicato due cuori rossi accanto sotto la foto. Due artisti che, in compagnia delle rispettive compagne, hanno trascorso dei piacevoli momenti insieme.

AL BANO E GIANNI MORANDI IN PUGLIA CON LOREDANA LECCISO E ANNA DAN: “ACCOLTI CON GRANDE OSPITALITA'”

Le vacanze in Italia di Gianni Morandi continuano e, giunto in Puglia, dopo aver visitato Lecce e Alberobello, si è fermato a Cellino San Marco con la moglie Anna Dan per fare una visita all’amico e collega Al Bano che, nella sua Puglia, ha trascorso tutto il periodo del lockdown. All’interno delle Tenute Carrisi, Morandi e la moglie sono stati accolti da due padroni di casa speciali cone il Leone di Cellino San Marco e Loredana Lecciso. “7 luglio. Ci troviamo in Puglia e abbiamo fatto una visita al maestro Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco. Ci ha accolto, insieme a Loredana, con la solita grande ospitalità“, ha scritto su Facebook Morandi. Tutti sorridenti e felici, le due coppie hanno condiviso con i fans un momento davvero speciale.



