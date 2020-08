“Al Bano e Loredana Lecciso dormono insieme”/ Ciacci svela retroscena e su Romina…

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono tornati ufficialmente insieme. La coppia, nelle tenute di Cellino San Marco, ha anche ospitato alcuni amici come Gianni Morandi e la moglie Anna Dan. Dopo aver ritrovato il rispetto e l’affetto, la Lecciso e Al Bano hanno anche ritrovato l’amore come ha svelato l’esperto di gossip e costume Giovanni Ciacci, ospite della puntata del 4 agosto di Ogni mattina, il programma in onda tutti i giorni su Tv 8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. “Non è vero che dormono in camere separate Loredana e Al Bano, l’amore è scoppiato. Dormono in casa insieme”, ha fatto sapere Ciacci confermando la ritrovata armonia del cantante di Cellino San Marco e la Lecciso, mamma di Jasmine e Albano Junior.

AL BANO E LOREDANA LECCISO, IL RETROSCENA SU ROMINA POWER

Secondo Giovanni Ciacci, per Loredana Lecciso non è affatto facile vivere accanto ad Al Bano Carrisi conla costante presenza dell’ex moglie Romina Power. “E comunque io do un 9 per la pazienza a Loredana Lecciso, è faticoso vivere sempre con questa Romina Power sulle spalle”, ha dichiarato Giovanni Ciacci ai microfoni di Ogni mattina promuovendo l’atteggiamento della Lecciso. Ciacci, inoltre, ha anche smentito i rumors secondo cui la Lecciso non avrebbe invitato Romina Power alla festa di compleanno del cantante che, lo scorso 20 maggio ha compiuto 77 anni. “Non è vero che Loredana non ha invitato Romina alla festa di compleanno di Al Bano, lei è stata invitata ma non è andata”, ha aggiunto Ciacci.



