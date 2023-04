Al Bano e Loredana Lecciso in crisi?/ “Lei è andata via di casa, si trova a Milano”

Al Bano e Loredana Lecciso, aria di crisi? Ecco cosa è successo

Al Bano, in diverse occasioni, ha parlato del grande legame con Romina Power la sua prima compagna di vita. Proprio riguardo la loro relazione, il cantante ha dichiarato che il loro matrimonio è durato 35 anni. I conti, però, non tornano considerando che i due si sono separati nel 1999 e sono stati insieme 32.

Secondo quanto riportato da Nuovo TV, Loredana Lecciso non avrebbe gradito questa svista o errore mettendo in dubbio la lealtà del suo compagno: “Lei ci è rimasta male…Ed ha chiesto ad Al Bano che cosa racconta sulla storia con Romina.” Una persona vicina alla giornalista avrebbe poi riferito al settimanale: “Lory ha lasciato Cellino San Marco e si trova a Milano…Un po’ per stare con i suoi figli ed un po’ per lasciare da solo Al Bano, che può riflettere sulle sue parole…”. Dunque, sembra che la bionda compagna di Al Bano abbia deciso di allontanarsi da lui per un periodo. Nuova crisi in corso?

Al Bano e l’amore per Romina Power: “è stata una storia straordinaria”

Al Bano e Romina Power sono una delle coppie più amate e conosciute del mondo televisivo. La loro storia d’amore e duetti canori hanno appassionato tanti telespettatori, che speravano in un ritorno di fiamma. Il cantante, ai microfoni di Belve, ha ripercorso la storia d’amore con la moglie e la successiva rottura.

“Ci siamo conosciuti sul set di Nel Sole. È stata una storia bellissima. Abbiamo costruito una splendida famiglia e la difendo. Poi è arrivato il temporale e l’abbiamo sopportato. Non c’è stato nessun atto di furbizia nello sceglierla, volevo ripetere ciò che i miei genitori avevano fatto. Erano sempre insieme, un esempio straordinario. L’ho portato avanti finché abbiamo potuto” ha esordito il cantante di Cellino San Marco: “C’è stato un grande amore, poi è finita. Ora ci vediamo poco, se ci chiamano lavoriamo insieme. Il rispetto è il migliore seme di un rapporto”.

