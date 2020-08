Al Bano e Loredana Lecciso insieme, Yari Carrisi contrario?/ “Non l’ha presa bene”

Che sia per la famiglia o per questioni di cuore, Al Bano Carrisi è sempre uno dei protagonisti del gossip. Dopo un periodo tormentato, il cantante di Cellino San Marco è tornato tra le braccia di Loredana Lecciso, mettendo fine alla loro separazione. Per un affetto che torna un altro, però, si sarebbe allontanato. Da settimane si parla infatti di ‘rottura’ o, comunque, di un rapporto molto freddo tra Al bano e suo figlio Yari tant’è che in più occasioni sono state notate sul profilo Instagram del figlio di Romina Power delle frecciatine nei confronti di suo padre. Ma da cosa sarebbe scaturita questa freddezza tra i due? A rivelarlo è il magazine DiPiù, nel numero in edicola questa settimana. In un articolo dedicato alla Power si parla infatti dei problemi nel rapporto tra padre e figlio.

Al Bano e Yari Carrisi, c’è freddezza per colpa di Loredana Lecciso?

Pare che sia stato proprio il ritorno di fiamma tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso il motivo dell’allontanamento di Yari da suo padre. “Si dice che Yari non abbia preso bene la cosa, tanto è vero che in questo periodo non si trova a Cellino…” si legge sul noto settimanale che avrebbe dunque scovato la motivazione di tutti gli ultimi gesti del figlio di Romina che, su Instagram, preferisce usare il cognome della madre piuttosto che Carrisi. A svelare tutto a DiPiù è una fonte vicina alla famiglia che, tuttavia, preferisce rimanere anonima. Ci sarebbe dunque un po’ di maretta in famiglia, e pare proprio a causa della Lecciso. Chissà che tutto non si risolva proprio in questa calda estate…



