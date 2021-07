Al Bano e Loredana Lecciso/ “Non ci sposiamo, il nostro è un matrimonio mentale”

Al Bano, 78 anni, e Loredana Lecciso, 48 anni, stanno insieme da 21 anni e, dopo 10 anni dalla loro ultima foto posata insieme, hanno deciso di farsi fotografare dal settimanale Oggi, a cui hanno rilasciato una lunga intervista. “Ho vissuto 21 anni di vita intensa accanto a Loredana. Dovevamo costruire e direi che ce l’abbiamo fatta. Gli inizi sono stati burrascosi, ma c’erano basi di fondo che mi facevano pensare positivo”, ha detto il cantante di Cellino San Marco. La coppia ha avuto due figli: Jasmine, 20 anni, e Albano jr detto Bido, 18 anni. I due hanno ricordato il loro primo incontro: “La prima volta notai la sua avvenenza. Ci incontrammo a scuola delle nostre figlie e lei mi chiese un’intervista. Ma dovetti rimandare, quando la incontrai di nuovo a scuola la confusi con la sorella gemella”, ha detto Albano Carrisi. Loredana, invece, rimase colpita dal suo carisma. Tra loro non è stato un colpo di fulmine: “Mi innamorai prima della sua famiglia che di lei. Mi colpì la grande integrità e l’enorme cultura che vi si respirava. Erano persone perbene e solide”, ha rivelato il cantante.

Al Bano e Loredana Lecciso: 21 anni insieme

In questi anni Al Bano ha dovuto superare diversi momenti difficili: un cancro, un infarto, una ischemia, un problema serio alle corde vocali. Ma non ha mai perso la sua energia. “I momenti difficili ci sono stati ma ci hanno unito ancora di più. Ci hanno permesso di avere oggi il giusto equilibrio”, ha raccontato Loredana Lecciso. Insieme da 21 anni, Al Bano e Loredana condividono il senso della famiglia: “Per noi è imprescindibile. Entrambi lo abbiamo fortissimo. Siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per i nostri figli”, ha detto il cantante. Dopo tanti anni insieme, Loredana Lecciso ha un solo rimpianto: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco fra di noi, ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”. Nonostante tutto, però, i due non sembrano intenzionati a convolare a nozze: “Il nostro è un matrimonio mentale. Quello che abbiamo è frutto di una scelta che facciamo giorno dopo giorno. Siamo stati entrambi già sposati in passato. Ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con al nano e lui con me”, hanno confessato a Oggi.

