Al Bano e Loredana Lecciso, papà e mamma di Jasmine Carrisi/ Amore turbolento, ma senza fine

Se Jasmine Carrisi sta muovendo ora i primi passi nel complicato e mai troppo scontato mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento musicale, lo stesso non può dirsi per i suoi genitori, Al Bano e Loredana Lecciso, le cui carriere parlano per loro. In particolare, quella del cantante pugliese è lastricata di successi e di traguardi importanti, che l’hanno portato ad affermarsi come uno degli artisti italiani più amati di sempre, non soltanto nel nostro Paese, ma anche all’estero, come confermano le numerose tournée effettuate negli anni precedenti, quando il Coronavirus ancora non esisteva e non c’era alcuna pandemia a impedire i voli internazionali o i concerti alla presenza di una folta cornice di pubblico.

Loredana Lecciso, invece, ha visto inevitabilmente crescere la sua popolarità dopo la liaison con la voce di Cellino San Marco, e vanta alcuni trascorsi importanti nelle vesti di showgirl. Peraltro, nelle scorse settimane, la bionda compagna di vita di Al Bano (ma non l’unica: indimenticabile la sua storia d’amore con Romina Power, nei confronti della quale i fan dell’artista non hanno mai smesso di nutrire simpatia, stima e rispetto) è tornata ad analizzare sui giornali il suo rapporto con l’autore di tanti successi della nostra musica, che pareva essersi increspato durante il lockdown, con scricchiolii pesanti che avevano portato tutti a ritenere la loro relazione al capolinea (cosa, peraltro, accaduta a più riprese negli anni precedenti).

AL BANO CARRISI E LOREDANA LECCISO: “RITROVATA SERENITÀ”

Al Bano e Loredana Lecciso, genitori di Jasmine Carrisi, hanno dunque ritrovato quell’alchimia che, in passato, li ha fatti innamorare l’uno dell’altra e promettersi amore eterno. Nell’ambito di un’intervista rilasciata a inizio anno al settimanale “Nuovo Tv”, Loredana Lecciso ha indirizzato una frecciata affatto trascurabile nei confronti di Romina Power, quasi come se temesse un ritorno di fiamma tra lei e il suo partner. In particolare, la soubrette si è augurata di avere anche nel 2021, così come nelle annate successive, Al Bano accanto a sé. Parole tutt’altro che trascurabili, tese a testimoniare come la love story non si sia irrimediabilmente incrinata e come essa sembri essere tornata a livelli idilliaci con l’avvento del nuovo anni: “Sono qui per confermare la nostra ritrovata serenità”, ha aggiunto la Lecciso, con l’intento non dichiarato, ma evidente, di mettere a tacere tutti i pettegolezzi circolati circa una imminente separazione fra lei e l’amato cantante, con il quale ha peraltro recentemente condiviso la gioia per i primi successi televisivi di Jasmine, che ha rotto il ghiaccio a “The Voice Senior”, proiettandosi verso una sfolgorante carriera sul piccolo schermo.



