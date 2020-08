Al Bano e Loredana Lecciso presto sposi?/ “Il prossimo passo saranno le nozze…”

Al Bano e Loredana Lecciso prossimi alla nozze? Sembrerebbe proprio essere arrivato il grande giorno per il cantante di Cellino San Marco e la showgirl che dopo una serie di “lascia e riprendi” sarebbero pronti a pronunciare il lieto si. Dopo un momento di crisi, infatti, i due sembrano vicinissimi al grande passo come ha rivelato un amico vicino alla coppia al settimanale Nuovo, il magazine diretto da Riccardo Signoretti. “Il prossimo passo saranno le nozze…” è la rivelazione lanciata da un misterioso uomo sul futuro sentimentale di Albano e Loredana Lecciso anche se il settimanale Nuovo ha rivelato anche un altro retroscena sulla coppia. Si tratta di un presunto litigio tra Yari, il figlio di Albano e Romina Power, che avrebbe litigato furiosamente con la futura matrigna al punto tale da lasciare la casa di Cellino San Marco.

Al Bano e Loredana Lecciso matrimonio in arrivo?

Stando a quanto riporto dal settimanale Loredana Lecciso avrebbe cercato di boicottare i progetti artistici di Yari come si legge nel pezzo: “secondo gli amici, tra i due ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina…”. Sarà successo davvero? Intanto sul magazine Nuovo nella rubrica di Massimo Giletti una lettrice ha usato parole molto dure nei confronti di Al Bano che, in seguito alla pandemia da Coronavirus che ha bloccato molte attività nel mondo della musica, si è detto preoccupato per il futuro de i figli. “Lui e gli altri vip non si rendono conto di essere dei privilegiati?” ha scritto la lettrice, anche se Giletti ha prontamente difeso il cantante di Cellino San Marco. Del resto proprio la figlia Jasmine parlando degli esordi del padre ha detto al settimanale Voi: “le assicuro che ha conosciuto la fame e la fatica, non ha dimenticato il suo passato e non parla per offendere la gente…A volte ci si può esprimere male, ma su di lui non ho dubbi…”.



