Al Bano e Massimo Ranieri super ospiti a Sanremo 2023/ L’annuncio di Amadeus

Al Bano e Massimo Ranieri a Sanremo 2023: quando si esibiranno

Non manca molto al ritorno di Sanremo 2023, con i suoi numerosi artisti e ospiti. Dopo aver annunciato la presenza di Gianni Morandi, anche Al Bano e Massimo Ranieri si aggiungono ai nomi della kermesse canora. Come da tradizione, Amadeus ha annunciato la presenza dei due cantanti al Festival, in diretta al TG1 della Rai.

“Avevo detto che durante la settimana, tra gli ospiti, ci sarebbero stati grandi cantanti italiani e lo confermo. Il problema è che sono due o forse tre, credo di aver combinato un guaio”, sono le parole con le quali Amadeus ha annunciato la presenza di Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri come super ospiti di Sanremo 2023. Il trio dei Big, si esibirà durante la seconda serata, l’8 febbraio, del concorso canoro tutto italiano. Per l’annuncio, il conduttore ha ideato un video singolo per ognuno dei cantanti che hanno rivelato la propria presenza sul palco dell’Ariston. Come riporta La Stampa, nella clip Al Bano dichiara: “Ad Amadeus grazie per avermi invitato come unico super ospite nella seconda serata. Mi fa piacere anche per festeggiare i miei 4 volte 20 anni, tanta felicità”. Massimo Ranieri aggiunge: “Grazie Amadeus sono felice di essere l’unico super ospite della serata di mercoledì”. Infine, Gianni Morandi conclude: “Grazie Ama per avermi voluto con te a condurre il Festival. Ma la mia gioia più grande è di essere anche l’unico super ospite della seconda serata del Festival”.

Sanremo 2023, Amadeus chiarisce il caso di Silvia Toffanin

In queste ultime settimane è esploso un caso legato al rifiuto di Silvia Toffanin di condurre Sanremo 2023. Secondo un’indiscrezione di ANSA, proveniente da un comunicato Mediaset, la conduttrice di Verissimo avrebbe rifiutato il ruolo di presentatrice del Festival.

A chiarire tutto ci ha pensato proprio Amadeus in occasione di una conferenza stampa: “Avevo chiesto a Silvia Toffanin di venire il primo mio Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi ‘non me la sento, magari più avanti vediamo“. Poi conclude: “Le porte per quanto mi riguarda per Silvia Toffanin sono aperte“. La proposta alla conduttrice, dunque, è legata al Festival del 2020 e non a Sanremo 2023.

