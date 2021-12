Al Bano e Oxana Lebedew, Ballando con le stelle/ La finale torna possibile, ma l’infortunio…

Al Bano e Oxana Lebedew, ultima chance a Ballando con le stelle

Al Bano e Oxana Lebedew si giocheranno le loro ultime carte nella puntata di Ballando con le Stelle di oggi, sabato 11 dicembre, quando si concretizzerà il ripescaggio. Il cantante pugliese ha partecipato al dance show dopo un lungo corteggiamento da parte di Milly Carlucci. Difatti l’artista a causa di impegni lavorativi non ha mai potuto accettare l’invito della presentatrice, anche se ha sempre ammesso di non essere un bravo ballerino. La sua insegnante Oxana Lebedew quando ha saputo che avrebbe avuto come allievo Al Bano è scoppiata dalla felicità, nel suo paese il cantante è molto apprezzato e lei ha dichiarato di essere cresciuta con le canzoni di Al Bano. Il cantante è sceso in pista con un paso doble e un tango, ma più che ballare ha cantato. Alcune volte non ha ricordato nemmeno i passi e la coreografia è stata corretta dall’attenta Oxana. Guillermo Mariotto gli ha dato più volte zero, ma il cantante non s’è l’è presa più di tanto. Selvaggia Lucarelli ha osato dargli un 10 per la presentazione scenica, ma non ha apprezzato che la giuria a bordo campo gli ha assegnato il tesoretto da 25 punti.

Nei giorni scorsi Al Bano è tornato a far parlare di sè. Ha postato un messaggio su Instagram informando il pubblico che sarebbe stato presente al ripescaggio e che in questi giorni si sta allenando con la sua insegnante per presentare una nuova coreografia. Il pubblico non è molto contento del suo rientro in scena e teme che la sua popolarità social possa compromettere il ripescaggio di un concorrente migliore di lui. Infatti alcuni follower temono che la presenza di Al Bano possa creare qualche problema a Mietta che in molti vorrebbero rivedere in pista.

Al Bano e Oxana Lebedew, un infortunio è costato caro

Al Bano e Oxana Lebedew con i voti social hanno sempre passato i turni senza correre il rischio dello spareggio a Ballando con le stelle. La giuria ha molto apprezzato la padronanza scenica del cantante, nonostante non sappia ballare è capace di fare spettacolo e riempie il palco, ma Ballando è un programma dove fondamentalmente il concorrente deve ballare e dopo due puntate la giuria ha dichiarato di non poter più accettare i siparietti del cantante. Alla terza puntata però è successo qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. Oxana durante la preparazione di una coreografia si è fatta male al metatarso ed è stata costretta ad indossare un tutore per poter camminare. Al cantante Milly gli è stato chiesto se voleva sostituire la sua ballerina visto che l’infortunio poteva compromettere il suo percorso a Ballando, ma l’artista di Cellino con umiltà ha accettato di continuare il dance show con la sua insegnante. La situazione è precipitata perché Oxana non è stata più in grado di scendere in pista, così alla terza puntata Al Bano ha dichiarato di volersi ritirare dal programma per permettere alla sua insegnante di curarsi.

Il ritiro di Al Bano dal dance show ha suscitato molti dubbi e sui social non sono mancati i rumors. In molti hanno asserito che l’incidente a Oxana fosse solo una scusa, perché il cantante era impegnato con un tour all’estero in coppia con Romina Power. Oltretutto nelle puntate successive qualcuno ha fatto notare che mentre gli altri concorrenti eliminati erano sempre presenti con i loro insegnanti, Al Bano non c’era, mentre la sua insegnante era a bordo campo. Nei giorni successivi al suo ritiro è stato invitato nella trasmissione di Simone Ventura dove il cantante ha potuto chiarire la sua situazione. L’unica data che lo avrebbe visto impegnato in un concerto era quella di Santiago di Compostela, ma il concerto non avrebbe compromesso la sua partecipazione a Ballando, perchè il giorno dopo sarebbe stato presente in trasmissione, tutto il resto sono state solo falsità.



