Al Bano e Romina flirt in concerto/ Video, lei punzecchia “chiedono un bacio”, lui…

Al Bano e Romina Power ancora protagonisti in un live che è destinato a fare storia. Nel corso di un concerto, i due ex coniugi sono stati invitati dai più nostalgici a scambiarsi ancora una volta un bacio, e da questa piccola richiesta ha preso il via quello che agli occhi di molti è apparso come un flirt. Di fronte alle richieste di bacio da parte del pubblico, Romina non si è infatti tirata indietro e senza imbarazzo ha esclamato: “Abbiamo i suggeritori. Hanno detto bacio”. Al Bano ha cercato di divincolarsi: “A che serve un bacio”, aggiungendo non aver mai amato particolarmente le effusioni in pubblico: “Ognuno ha le sue caratteristiche, non ho mai baciato di fronte alla gente”. Ma Romina lo ha incalzato e, punzecchiando il suo rapporto con Loredana Lecciso, ha replicato con un eloquente: “Molti di nascosto alla gente”. Ma, complici i ricordi del passato, o più probabilmente per la voglia di creare scompiglio nella vita del cantante, Romina Power è andata oltre, rispolverando quell’amore che nessuno ha mai dimenticato.

Al Bano e Romina: “Poi dicono che c’è del tenero”

Ad Al Bano che le ha chiesto se volesse cantare una canzone d’amore con lui, Romina Power ha replicato ricordandogli l’importanza di non alimentare le speranze del gossip: “cantare una canzone d’amore con te? – ha fatto notare infatti la diva – Poi si vocifera, poi magari dicono che c’è del tenero, che questi due forse si rimettono insieme”. Ma Romina ha rincarato la dose e, approfittando dell’imbarazzo di Al Bano, ha aggiunto: “è pericoloso cantare le canzoni d’amore con te. L’unica cosa che non può succedere è che nasca un altro figlio”. Il ricordo della famiglia ha spinto Al Bano a cambiare discorso, ripercorrendo i vecchi tempi ancora indelebili: “noi, visto che in Italia non si facevano più figli, abbiamo pensato che si doveva dare l’esempio”, ha ricordato il cantante; “poi tu hai contribuito benissimo con me e con un’altra”, ha replicato Romina, “quanto altri figli hai intenzione di fare?”. In chiusura, Al Bano non ha potuto fare a meno di sottolineare la bellezza della sua ex e, esortato dal pubblico, ha affermato: “è vero, me ne ero reso conto già qualche secolo fa… sei bella e basta”.

Il video del “flirt” di Al Bano e Romina





