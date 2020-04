Al Bano e Romina/ “Non finirà mai l’amore” (Amici 2020)

Al Bano e Romina Power ospiti della finale del serale di Amici 2020 di Maria De Filippi in onda venerdì 3 aprile 2020. La coppia della canzone italiana è pronta ad emozionare ancora una volta il pubblico italiano portando sul palcoscenico alcune delle loro canzoni più famose. Durante la semifinale la coppia è stata protagonista del momento quiz “quanto mi conosci”; nello specifico Albano e Romina hanno dovuto rispondere ad una serie di domande sul loro matrimonio. Il 26 luglio del 1970 la coppia è convolata a nozze a Cellino San Marco, il paese natio del cantante; un giorno indimenticabile per entrambi con la Power che in diretta ha perfino ricordato il giorno delle nozze “era una domenica”. La cantante ha poco dopo domandato all’ex marito “quando abbiamo fatto la luna di miele?” con il Leone di Cellino San Marco che ha risposto “non l’abbiamo fatta perché avevamo solo un giorni libero a quel tempo e l’abbiamo usato per sposarci”. Il quiz “quanto mi conosci” prosegue con una confessione da parte di Romina: “non c’è stata alcuna proposta di nozze, ci hanno detto ‘Perché non vi sposate?’ E ci siamo sposati”. Un momento davvero esilarante che ha visto la coppia ridere e scherzare come i vecchi tempi. Gran finale poi sulle note di “Nostalgia Canaglia”.

Romina Power: “non finirà mai l’amore con Al Bano”

Un amore importante quello tra Al Bano e Romina Power che sono stati sposati per ben 29 anni. Alcuni giorni fa proprio la cantante aveva parlato del matrimonio con il cantante di Cellino San Marco in un post dedicato a Detto Marito, un collaboratore storico della coppia. “Voglio ricordare il maestro Detto Mariano – ha scritto Romina su Instagram – con questa foto spiritosa scattata su una barca nel mare Egeo nel 1970 quando lui ci suggeri’ , “Ue’ ragazzi , perché non vi sposate?” Era di una simpatia unica e ha contribuito con i suoi arrangiamenti originali a molti dei nostri successi! Lui è stato testimone alle nostre nozze ed ha girato le uniche riprese dell’evento con la sua cinepresa super 8. Mariano, non verrai mai dimenticato. Ti portiamo nel cuore”. Un ricordo che Romina ha voluto condividere con il suo amato pubblico a conferma di quanto l’amore per Albano non sia mai finito. Del resto la Power nel salotto di Domenica In di Mara Venier parlando proprio del rapporto con il cantante aveva dichiarato: “l’amore non è finito, non finirà mai l’amore con Al Bano”.



