Al Bano e Romina Power, Amici 2020/ Lui:”Con lei al mio fianco ne vedremo delle belle!”

Al Bano Carrisi e Romina Power ancora una volta inseparabili, almeno sul piano professionale. La coppia approda al Serale di Amici 19 e, come spiegato dalla padrona di casa Maria De Filippi, sarà protagonista di Amici prof. La loro presenza, annunciata nelle passate settimane, ha trovato conferma ufficiale in occasione della conferenza stampa dello scorso mercoledì, quando la conduttrice ha spiegato: “Saranno gli ospiti con cui i prof devono duettare […] Al Bano e Romina saranno presenze fisse”. Il loro reale ruolo lo scopriremo solo con l’avvio del nuovo serale del talent di Canale 5 ma la notizia ha già fatto la gioia dei tanti fan della coppia che oltre a rivederli insieme sullo stesso palco sperano ancora di poter assistere ad un loro ricongiungimento anche nella sfera privata. Intervistato dal settimanale DiPiù TV, il cantante di Cellino San Marco nei giorni scorsi aveva avuto modo di commentare la sua nuova avventura al Serale di Amici e in quell’occasione aveva anche approfittato per fare una rivelazione sull’ex moglie e partner musicale da una vita, Romina Power. “Questo ruolo mi dà sempre slancio e poi avere Romina accanto… bè… ne vedremo delle belle”, ha commentato Al Bano. Lo stesso ha poi rivelato un retroscena del passato legato all’ex moglie. Erano gli anni Ottanta quando Sergio Leone contattò Romina per il film “C’era una volta in America” per un ruolo particolare che però la Power rifiutò poichè prevedeva una scena senza vestiti: “Romina il senza veli lo aveva accettato in altri film ma non c’ero al suo fianco”, ha commentato Al Bano.

AL BANO E ROMINA, AMICI 2020: COPPIA ANCORA INSIEME

Già insieme di recente sul prestigioso palco dell’Ariston, in qualità di super ospiti del Festival di Sanremo 2020, Al Bano e Romina tornano a deliziare i loro numerosi e fedeli estimatori nello show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Una presenza che rappresenta senza dubbio il fiore all’occhiello della nuova edizione del talent Amici 2020 approdato alla fase del Serale. Un ottimo motivo che ha spinto Carrisi a dire di sì dal momento che al settimanale DiPiù TV ha ammesso di amare lavorare con la moglie di Maurizio Costanzo e soprattutto nel suo programma amatissimo dal pubblico più giovane dell’ammiraglia Mediaset: “Amo la gioventù, i giovani talenti della musica e dello spettacolo in generale sono il mio pane”. E sempre parlando della sua nuova avventura televisiva ha aggiunto: “Amo vedere crescere le nuove promesse”. Al Bano e Romina sono certamente divenuti testimoni di un amore senza tempo nonostante la separazione e sembra proprio che nessuno dei due riesce a fare a meno l’uno dell’altra.

