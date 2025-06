Al Bano e Romina Power è scontro, lui replica furioso al suo attacco: "Si dissocia da cosa? Non era stata inviata, sue parole una coltellata"

Al Bano e Romina Power, lo scontro continua: dopo l’attacco di lei arriva la replica furiosa di lui: “Ha mentito”

Il concerto che ha tenuto in Russia pochi giorni fa sta costando molto caro ad Al Bano, non solo perché è finito al centro di attacchi e polemiche da parte di tutti coloro che lo hanno considerato fuori luogo considerato il contesto storico attuale e la guerra tra Russia e Ucraina, ma soprattutto perché a sorpresa si è scagliata contro di lui l’ex moglie Romina Power pubblicamente con un post sui social in cui si dissociava dalla sua scelta.

E lo scontro continua perché dopo l’attacco di Romina Power è arrivata la replica di fuoco di Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco raggiunto dall’ADNKronos innanzitutto ha voluto chiarire: “Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’?”. E subito dopo ha attaccato duramente l’ex moglie dicendosi stupito e incredulo per la ‘coltellata mediatica’ che gli ha inferto, gesto che dalla madre dei suoi quattro figli non si sarebbe mai aspettato e che è rimasto veramente stupito di quello che ha letto.

Al Bano e Romina Power, l’attacco della cantante per il concerto dell’ex marito in Russia: “Mi dissocio”

Il 20 giugno scorso Al Bano ha tenuto un concerto a San Pietroburgo, nella Russia di Putin. Tale scelta ha scatenato una serie di aspre polemiche anche perché il cantante negli anni scorsi in occasione dello scoppio del conflitto russo-ucraino si era detto contrario ad andare a fare dei concerti in Russia, adesso però nonostante la situazione politica di instabilità nella zona sia identica ha cambiato idea ed ha scelto di esibirsi in Russia addirittura spendendo splendide parole su Putin definendolo una bravissima persona. Tale scelta non era piaciuta all’ex moglie Romina Power che si era dissociata sostenendo che avrebbe rifiutato l’invito ad esibirsi con l’ex marito, invito che a quanto pare non ci sarebbe mai stato. Da allora è nato uno scontro che continua tutt’ora: arriverà la controreplica della Power?