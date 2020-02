Al Bano e Romina Power, gelo ad Amici 2020/ “Non hai la sciarpetta copri panza?”

Gelo in studio durante la prima puntata del serale di Amici 2020 tra Al Bano e Romina Power. Tra una manche e l’altra della gara dei concorrenti, Maria De Filippi ha animato la serata chiamando in causa i professori che, dopo aver trascorso gli ultimi mesi a giudicare le esibizioni degli allievi, si sono cimentati nel canto e nel ballo. Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Stash, Timor Steffens, Veronica Peparini e Alessandra Celentano si sono prestati al gioco cantando con Al Bano e Romina Power, ospiti speciali della serata. Un siparietto divertente che, tuttavia, è stato oscurato da una battuta di Romina Power a cui Al Bano ha risposto scatenando i commenti degli utenti, sicuri che tra i due i rapporti non siano idilliaci come si pensa.

AL BANO E ROMINA POWER, SCAMBIO DI BATTUTA IN DIRETTA: “LA SCIARPA COPRI PANZA L’HO LASCIATA A TE”

Al Bano e Romina Power continuano a cantare insieme partecipando spesso, come ospiti, a diversi programmi tv. Nessuno, però, si aspettava quanto accaduto durante la prima puntata del serale di Amici 2020. A sorpresa, infatti, Romina, rivolgendosi all’ex marito, ha detto: “non hai portato la sciarpa copri panza?”. Una battuta a cui Carrisi ha risposto per le rime: “l’ho lasciata a te“, ha detto il leone di Cellino San Marco. Il momento ha scatenato i commenti degli utenti sui social. Molti fans della coppia sono convinti che tra Al Bano e Romina ci siano nuovamente problemi. Tra Al Bano e Loredana Lecciso, invece, tutto va a gonfie vele come dimostra l’ultima foto pubblicata dalla Lecciso in cui i due sorridono felici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA