Al Bano e Romina Power, genitori Yari Carrisi/ “A me basterebbe vederli felici”

Yari Carrisi torna nello studio di “Oggi è un altro giorno” questo pomeriggio, venerdì 12 maggio, in diretta su Rai 1 dalle 14.05. Il musicista, figlio di Al Bano e Romina Power, in occasione dell’uscita del suo ultimo progetto discografico di world music si racconterà in un’intervista tra pubblico e privato. Yari è il secondogenito della celebre coppia, nato tre anni dopo la sorella maggiore Ylenia (1970).

Le sorelle più piccole Cristel e Roman Jr sono nate a grande distanza dai primi due figli, che hanno girato il mondo durante le tournée dei genitori: “Viaggiavamo sempre, montavamo il palcoscenico, poi c’era il concerto. Al Bano era inarrestabile è un artista da palcoscenico. Mamma era di grande ispirazione in questi viaggi e mi faceva sentire la prima musica anni ’60-’70. Erano tournèe da zingari”, ha raccontato Yari nel salotto di Verissimo.

Yari Carrisi ha fatto per molti anni da tramite tra i genitori Al Bano e Romina Power: “A me basterebbe vederli felici, tranquilli e di nuovo amici, tornare insieme è un parolone! Io vorrei che si prendessero cura l’uno dell’altro, non posso fare sempre da tramite: in questi anni è stata una bella partita a scacchi”, ha confessato il musicista a Verissimo. Yari è molto legato alla madre Romina, con cui vive in Puglia: “Mia madre mi ha insegnato, la musica e l’amore per la natura”. Romina ha aggiunto: “Per me lui è un pilastro e lo ringrazio di tutto: è lui il vero uomo della mia vita”. L’ultimo progetto discografico di Yari Carrisi è “Amapiano Mantras”, “amapiano” in lingua Zulù significa “il pianoforte”.

