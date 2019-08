Al Bano e Romina Power/ Le lacrime quando l’ha rivista… (Techetechetè Superstar)

Al Bano e Romina Power continuano ad essere la coppia preferita dagli italiani, anche a distanza di tanti anni dal loro divorzio e nonostante nel tempo il cantante di Cellino si sia unito in matrimonio a Loredana Lecciso. Gli ammiratori dello Stivale non hanno dimenticato la loro favola d’amore, le emozioni vissute in modo indiretto grazie a quella passione che hanno sempre condiviso sul palco, durante i loro concerti. Per questo la recente reunion dei due artisti è stato un successone, una scommessa già vinta in partenza. Anche se Al Bano ha spesso specificato di non aver ritrovato il colpo di fulmine per la sua Romina, infrangendo così le speranze di tutti i fan che già contavano in una storia d’amore bis. Al Bano e Romina Power saranno inoltre protagonisti di Techetechetè Superstar che andrà in onda oggi, sabato 31 agosto 2019. Avremo modo di vederli nei tanti momenti televisivi condivisi nelle decadi, dagli albori sul ritmo della loro hit Felicità. Momenti di puro entusiasmo anche per l’ex coppia, nonostante bruci ancora la tragedia che li ha colpiti in quel periodo: la scomparsa dell’amata figlia Ylenia. La primogenita di casa Carrisi è ancora viva secondo Romina, che non ha esitato a ribadirlo in più occasioni durante le interviste. Alcuni giorni fa ha condiviso un altro ricordo della figlia sui social: Ylenia in costrume, mentre si trova in vacanza con la famiglia in un’estate di molto tempo fa. Clicca qui per guardare la foto di Ylenia Carrisi.

AL BANO E ROMINA POWER, LE LACRIME QUANDO L’HA RIVISTA…

La vita di Al Bano e Romina Power è stata di sicuro ricca, al pari del matrimonio che ha permesso ad entrambi di dare alla luce quattro figli. Nello show 55 passi nel sole, i due artisti hanno raccontato diversi aneddoti della loro vita privata, sia quelli legati ai momenti più belli sia quelli invece associati a quelli più difficili. Secondo Pippo Baudo, ricorda Letto Quotidiano, il cantante di Cellino si sarebbe persino emozionato e commosso nel vedere Romina entrare in scena durante le riprese. Purtroppo i telespettatori non hanno potuto assistere alla scena in differita, grazie alle due serate andate in onda lo scorso gennaio. Rimarrà inedita questa parentesi che alimenta ancora una volta le speranze di tutti gli ammiratori, ancora sconvolti dal loro divorzio e in attesa di una svolta inaspettata per il loro futuro. Intanto questa sera Techetecheté Superstar ci regalerà un’ondata di ricordi che ci porteranno indietro fino agli anni Settanta, in occasione delle nozze dei due pilastri della musica italiana. Anche se saranno gli anni Ottanta a confermare la loro popolarità grazie a Ci sarà, il brano che li porterà alla vittoria al Festival di Sanremo e che verrà seguito da altri successi come Libertà, Nostalgia Canaglia e Cara terra mia, tutti meritevoli dei primi posti in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA