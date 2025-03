Perché Al Bano e Romina Power si sono lasciati? Il curioso retroscena

La fine della storia tra Al Bano e Romina Power continua ad alimentare gossip anche a distanza di anni dal gong conclusivo del matrimonio. L’artista originario di Cellino San Marco più volte in passato è tornato sul capolinea della relazione con l’ex moglie e in particolare una verità si è rivelata decisamente spiazzante per Al Bano, che sulla moglie ha ammesso:

Luciana Piza Toledo e Cristiano Gozzi, genitori Gaia/ "Devi essere quella che sei in totale libertà"

“Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva” le parole dell’artista che ha rivelato dunque questa spiazzante verità riguardo all’ex moglie. Questo sarebbe uno dei motivi per il quale la relazione tra Al Bano e Romina Power è giunta al capolinea, anche se non l’unica ovviamente.

Serena Brancale/ Anema e core dopo Sanremo 2025 jingle di Affari tuoi: "Stefano De Martino ama la canzone"

Al Bano e la confessione su Romina Power: “Una volta fumai, non riuscivo più a scrivere”

Nel corso degli anni trascorsi insieme, Al Bano e Romina Power si sono goduti il percorso anche soffermandosi a volte sulle stesse abitudini, ma quella marijuana che sembra aver giocato a sfavore della coppia, ad Al Bano non è mai andata del tutto giù. A tal proposito il cantante originario di Cellino San Marco ha rivelato: “Una volta, per capire, me ne sono fumata una. Dovevo scrivere un numero e non ci riuscivo” ha raccontato Al Bano rievocando un episodio nel quale ha fumato uno spinello insieme alla moglie Romina Power.

Dario Acocella e Alice, ex marito e figlia Bianca Guaccero/ La showgirl: "Separazione dolorosa e straziante"

Al Bano, dopo la fine della sua relazione con Romina Power, con la quale oggi è in ottimi rapporti, ha ritrovato l’amore con Loredana Lecciso, sua compagna di vita da ormai oltre vent’anni e con la quale ha avuto la fortuna di ricostruire una famiglia.