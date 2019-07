Al Bano e Romina Power/ “Romina? Non ha mai amato Sanremo…”

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme per Una voce per Padre Pio. La rassegna canora sarà condotta da Flavio Insinna, che dopo i fattacci dei pacchi torna sui canali Rai per tentare di ricostruirsi un’immagine e una carriera che pare oramai agli sgoccioli e permanentemente rovinata. L’inossidabile coppia di Al Bano e Romina Power torneranno a far sentire la loro voce per l’importante figura religiosa di Pietralcina, che ogni anno smuove milioni di fedeli spinti da una fede sentita e sincera. L’occasione sarà quella di una festa, che fonderà buona musica (sono tanti gli artisti italiani di livello che si esibiranno) con la religione, da sempre due punti cardine della nostra Nazione italiana. Al Bano e Romina Power sono dunque pronti a scendere in campo anche a Pietralcina, dove rielaboreranno i loro pezzi classici, che dal palco di Sanremo sono diventati famosi in tutto il mondo, diventando in alcuni casi un vero e proprio cult. Ma, come tutti sanno, il loro rapporto non è stato mai così idilliaco ed ecco che, infatti, nelle ultime ore lui si è lasciato andare a un’altra dichiarazione così così…

AL BANO:”ROMINA NON HA MAI AMATO SANREMO…”

Lo abbiamo sottolineato, Al Bano e Romina Power hanno rappresentato negli anni la storia del Festival di Sanremo. Un pezzo come ‘Felicità’ è entrato di diritto nell’immaginario collettivo nostrano, lasciando un segno indelebile pur nella sua estrema semplicità. Prima di partecipare a Una voce per Padre Pio, infatti, Al Bano si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni importanti all’interno de Il Giornale: “So che si sta parlando molto del Festival di Sanremo e del suo probabile conduttore. Beh, se posso dire la mia, vorrei candidarmi anche io, magari assieme a Mina. Suo figlio, Massimiliano Pani, so che era d’accordo, ma poi alla fine non se n’è fatto più nulla. Mi piacerebbe condurlo con lei perché abbiamo un feeling particolare. Con Romina, invece, so che non funzionerebbe affatto. Lei non ha mai amato Sanremo, è americana al 100% e invece Sanremo è una cosa tutta nostra, italiana, che lei non può comprendere fino in fondo“. Strada chiusa dunque per la moglie: Al Bano e Romina Power non smettono mai di sorprendere.

AL BANO E ROMINA: IMPEGNI FUTURI

La coppia Al Bano e Romina Power, anche se siamo abituati a vederli insieme, oramai vive in maniera separata la propria vita da moltissimi anni. Diciamo per strade parallele. Lui, il grande Al Bano, ha fatto un po’ di tutto in questi anni, dai concerti ai reality show: insomma è stato sempre sulla cresta dell’onda e continua ancora oggi a cavalcarla. Una voce per Padre Pio è solo l’ultimo appuntamento in ordine cronologico di una carriera intensissima e ricca di collaborazioni e di successi. Nella medesima intervista, il cantautore ha anche raccontato di dover iniziare un film in cui veste i panni di un mafioso, per una produzione italo-turca. Ecco cosa ha detto il famoso cantante: ” A luglio inizio a girare un film dove sarò un mafioso. Un mafioso buono, però, che alla fine del film decide di tornare sui suoi passi e di redimersi, aiutando una giovane coppia di innamorati a ricongiungersi e a vivere felici. Sono emozionatissimo per questa nuova avventura.” Al Bano non smette mai di stupirci positivamente: è davvero una forza della natura!





