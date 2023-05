Al Bano e Romina Power, scomparsa di Ylenia/ “Il destino ci ha presentato il conto”

Al Bano e Romina Power, il dolore per la scomparsa di Ylenia

Al Bano e Romina Power sono stati 30 anni insieme, un amore longevo purtroppo finito bruscamente a causa di diversi fattori. Ai microfoni del settimanale Di Più, il cantante di Cellino San Marco è tornato sul matrimonio con la sua ex moglie definendo gli anni vissuti con lei “di paradiso e di completa felicità”.

Purtroppo, la felicità di Al Bano e Romina Power è stata interrotta dalla scomparsa della figlia Ylenia: “Per quella felicità in seguito il destino ci ha presentato il conto, colpendoci duramente…” afferma il cantante che ricorda il dolore di quei momenti, che hanno portato a una frattura insanabile nel suo matrimonio.

Al Bano Carrisi ha ripercorso i 30 anni di matrimonio con Romina Power, con la quale ha trascorso momenti bellissimi. Il cantante, ai microfoni del settimanale Di Più, ha svelato alcuni dettagli inediti sulle loro nozze e sulla proposta di matrimonio avvenuta in Grecia: “Lì Romina mi ha detto di essere incinta e io le ho chiesto di sposarmi”.

“Avremmo voluto una cerimonia intima, invece trentamila persone quel giorno si sono presentate a Cellino San Marco per assistere dal vivo al nostro “si”, anche se noi, all’insaputa di tutti, ci eravamo già sposati! E’ accaduto il 13 maggio di quello stesso anno (il 1970, ndr.) a Capri, dove ci siamo uniti in una sorta di matrimonio di sangue in una grotta. Eravamo in una grotta e lì abbiamo fatto un’incisione sui nostri polsi, con una lametta. Facendo mescolare il nostro sangue, ci siamo giurati amore”.

