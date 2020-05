“Al Bano e Romina Power telenovela per i fan”/ Alessandro Cecchi Paone affonda…

Pubblicità

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono tornati insieme. Ad annunciarlo sono stati i diretti protagonisti ma, nonostante tutto, il triangolo con Romina Power continua. Qual è il motivo che spinge gli addetti ai lavori a parlare del presunto triangolo Romina-Albano-Loredana Lecciso? A rispondere a tale domanda, nella rubrica che cura sul settimanale Nuovo Tv è Alessandro Cecchi Paone secondo il quale la telenovela su Al Bano e Romina Powers sarebbe studiato per accontentare i fans che, da anni, sognerebbero di rivedere i due artisti nuovamente insieme anche nella vita privata. “Andranno avanti così a lungo, perché è il loro pubblico che lo vuole. Chi si occupa della loro promozione deve aver riscontrato un certo tipo di pubblico che adora l’infinita telenovela che si svolge a Cellino“, ha fatto sapere Cecchi Paone.

AL BANO E ROMINA POWER, ALESSANDRO CECCHI PAONE NON CREDE AL GOSSIP

Alessandro Cecchi Paone è convinto che tra Al Bano e Romina Power, il gossip sia stato creato per rendere felici i tantissimi fans che, dopo la fine del matrimonio, hanno sempre sperato di vederli insieme. Carrisi, però, è sempre stato allergico al gossip. In una recente intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta del Mezzogiorno, Al Bano ha confessato di essere stanco del gossip che circola intorno alla sua vita privata. «Non ne posso più: basta con il gossip. Basta adesso. È una cosa che non posso più sopportare. Tanto che ho chiamato i direttori di alcune riviste e ho detto: volete fare i soldi creando storie e storielle sulla mia situazione? E va bene: ma pagate. Pagate per ogni copertina e date tutto il ricavato in beneficenza. Ma mi hanno risposto: niet», ha detto l’artista che ha trascorso la quarantena con Loredana Lecciso e i figli.



