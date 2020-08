Al Bano e Romina/ Renzo e Lucia ne “I Promessi Sposi” del Quartetto Cetra e il duetto con “Felicità”

Al Bano e Romina tra i protagonisti della puntata speciale di Techetechetè in onda oggi, lunedì 24 agosto 2020, su Raiuno. Il programma di video-frammenti diventato oramai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori questa sera è pronto a celebrare uno dei romanzi che hanno fatto la storia della letteratura italiana: I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Non si contano, infatti, le versioni di sceneggiati, spettacoli o parodie dedicate ai personaggi simbolo di Renzo e Lucia. Anche la coppia della canzone italiana nel mondo, per intenderci Al Bano Carrisi e Romina Power, in passato hanno vestito i panni dei due giovani amanti. Tutto è accaduto nel 1985 per lo spettacolo “I Promessi Sposi” del Quartetto Cetra diretto da Antonello Falqui. Un successo enorme quello riscontrato da Al Bano (Renzo) e Romina Power (Lucia) e la conferma arriva dal fatto che diverse volte il programma di Techetechetè ripropone alcuni spezzoni del programma vintage.

Al Bano e Romina come I Promessi Sposi

Al Bano e Romina sono i protagonisti principali dello spettacolo “I Promessi Sposi” del Quartetto Cetra. Ad interpretare il ruolo di Lucia Mondella è proprio Romina: Lucia è la promessa sposa di Renzo Tramaglino (Al Bano). A mettere i bastoni tra le ruote a questo grande amore c’è il perfido Don Rodrigo pronto a tutto pur di far saltare il matrimonio tra Renzo e Lucia. A complicare le cose ci si mette anche il canterino parroco Don Abbondio. La storia è divertente ed esilarante e ha visto la (ex) coppia della canzone italiana intonare durante lo spettacolo anche la loro hit “Felicità” in un momento ben preciso della storia: ossia durante un colloquio con don Abbondio. Nonostante la canzone, Renzo e Lucia si vedono costretti a scappare per colpa del perfido Don Rodrigo (interpretato da Gianni Angus). Renzo scappa verso Milano, mentre Lucia nel suo addio ai monti si reca verso Monza pronti a rincontrarsi quando scoppia la peste.



© RIPRODUZIONE RISERVATA