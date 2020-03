Al Bano e Romina, stoccata ad Amici/ “Il primo regalo? Un anello”, lei “Pagato da me”

Si cambia gioco ad Amici 2020. Stavolta niente professori in gara ma non manca l’entrata in scena di Al Bano Carrisi e Romina Power. Per punzecchiare Rudy Zerbi questa settimana Maria De Filippi ha pensato ad un nuovo gioco: “Quanto mi conosci?” A partecipare sono proprio Al Bano e Romina: ognuno dei due ha preparato delle domande per l’altro per testare il reale grado di conoscenza reciproca. Ogni errore però è un gavettone per Zerbi. Inutile dire che i due cantanti le sbagliano tutte. Si inizia con Al Bano che chiede a Romina qual è stato il primo regalo che le ha fatto.

Al Bano e Romina, falliscono la prova “quanto mi conosci” ad Amici 2020

Romina Power ci pensa, poi risponde: “Tredici rose rosse”, ma non è la risposta giusta. Al Bano infatti replica: “Anello di fidanzamento a Capri” e la Power lancia la frecciata: “Che ho pagato io!” Al Bano ancora chiede quale sia il complimento che più gli piace, ma anche stavolta Romina sbaglia: “Mi piace il tuo equilibrio e la tua solidità”, svela Maria De Filippi. Intanto Rudy inizia a sospettare: “Ma vi siete conosciuti davvero? Non ne beccate una!” Maria allora va nell’intimo: “Cosa indossa Romina quando dorme?” e Al Bano: “Un normale pigiama!” Ma non è la risposta giusta: “No, è un camicione lungo romantico. Non è un pigiama!” chiarisce la cantante.





© RIPRODUZIONE RISERVATA