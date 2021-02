Al Bano, escluso da Sanremo 2021 con “Il cellulare”/ “Per Amadeus non è adatta”

Lo scorso anno Al Bano ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 per duettare con Romina Power come superospiti. Quest’anno Albano Carrisi avrebbe voluto partecipare al Festival di Sanremo, ma la sua canzone “Il Cellulare” non è stata accolta in gara: “È un brano rivoluzionario, io voglio sempre spiazzare: nel 1982, nessuno si aspettava che avrei cantato Felicità, Amadeus ha detto che non era adatta a Sanremo. Lo accetto, però dico che il Festival lo conosco, ci sono stato 18 volte!”, ha rivelato il cantante al settimanale Oggi. Secondo Al Bano la canzone scritta da Despa (autore di “Champagne”), meritava una possibilità: “È una bomba. Amo la frase sui cui gira tutto il testo: ‘L’orgasmo del dolore’. Parla di due che si sono lasciati, si regalano un ultimo momento di intimità, raggiungendo l’apice del piacere e del dolore”. Non è una canzone autobiografia, ma dedicata a tutte le coppie che hanno vissuto questa incredibile combinazione.

Al Bano escluso da Sanremo 2021: “La canzone è una bomba”

L’edizione 2021 del Festival di Sanremo, in onda dal 2 al 6 marzo su Ra 1, si svolgerà senza pubblico in sala. Al Bano si è detto scettico di questa soluzione: “Rischia di venire come la Messa che disse, all’inizio della pandemia, Papa Francesco in una piazza San Pietro deserta: struggente, ma amara”. Intanto Al Bano si consola dall’esclusione al Festival di Sanremo con l’omaggio degli artisti delle Repubbliche Ex Sovietiche che hanno realizzato un video in cui tutti insieme cantano “Felicità”: “È stata un sorpresa. Non so chi siano, questi artisti. In alcuni si vede che c’è del mesterei, in altri manca, ma c’è di più: anima, passione”. Il rapporto speciale di Al Bano con la Russia è iniziato nel 1984, ma la consacrazione arrivò nel 1986 con i concerti insieme a Romina Power: 18 a San Pietroburgo e 18 a Mosca.



