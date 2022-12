Al Bano: “Flirt con Patricia Donoso? E’ una mentirosa”/ “Non so nemmeno chi sia”

Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni circa un presunto flirt fra Al Bano e l’avvocata Patricia Donoso, arrivano le dichiarazioni dello stesso leone di Cellino San Marco a smentire tutta la storia. Ieri era già intervenuto sulla vicenda Francesco Fredella, che aveva appunto bollato come fake news la vicenda, ma in seguito è stata la volta dello stesso Al Bano a fare chiarezza. Patricia Donoso, che ha spiegato di lavorare fra Miami, New York e Svizzera come avvocata, criminologa, psicologa, ha raccontato in diretta tv in Spagna di avere avuto una storia d’amore con Al Bano durata ben tre anni, e secondo la stessa ci sarebbero anche delle foto che testimonierebbero i loro incontri.

Peccato però che il tutto, come detto sopra, non sembrerebbe corrispondere alla realtà ed è stato lo stesso cantante a smentirlo, intervistato dai microfoni di Fanpage: «Come dicono in Spagna, la signora è una mentirosa. La signora – ha aggiunto – come prova, ha mostrato una fotografia con me in aeroporto, ma se tutte le donne che hanno una foto con me in aeroporto diventano mie amanti, capisce che c’è un problema, no?».

AL BANO E PATRICIA DONOSO: “LA SIGNORA VUOLE LAVORARE DI PIU’”

Poi il cantante pugliese ha aggiunto e concluso: «Gli avvocati dovrebbero avere un’etica, no? Forse, la signora vuole cercare di lavorare di più e cavalcare l’onda». Poi Al Bano ha fugato ogni dubbio dicendo: «Non so chi sia, non so che faccia abbia, o meglio l’ho vista la sua faccia per la prima volta quando ho fatto la trasmissione su Telecinco. E lo sottolineo, allora: io questo donna non so chi sia. In questa trasmissione, la signora ha fatto una figuraccia che è da vergognarsi».

«C’è gente che ha voglia di apparire – ha continuato al Bano sempre in riferimento a Patricia Donoso – è l’unica giustificazione che io posso trovare. Tra l’altro la signora doveva venire in trasmissione a Madrid, ma non s’è vista. Ha fatto una diretta in collegamento da non so dove, mi pare da Los Angeles». E come scrive Oggi, i guai per Al Bano potrebbero non essere ancora terminati visto che un conduttore di Telecinco, Kiko Hernández, ha dichiarato che il cantante gli dovrebbe 30mila euro circa dal 2009: probabile altra fake news?

