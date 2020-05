Al Bano gaffe “L’uomo ha distrutto dinosauri”/ Video “Può eliminare pure coronavirus”

Pubblicità

Clamorosa gaffe di Al Bano Carrisi a “Domenica In”. Si stava parlando di coronavirus con Mara Venier, allora il cantante di Cellino San Marco ha voluto esprimere tutto il suo ottimismo, ma alla fine ha esagerato e lo “scivolone” è diventato subito virale in Rete e sui social. «L’uomo ha sempre vinto. Il male sembra che stia vincendo, ma alla fine sta perdendo. E la storia dell’uomo lo dimostra», così ha esordito nel suo ragionamento. E fin qui niente di male, puro ottimismo e niente più. Ma poi Al Bano è andato ben oltre: «L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama coronavirus». Asteroidi o ere glaciali? Nient’affatto. Secondo l’ex marito di Romina Power i dinosauri si sono estinti a causa dell’uomo. Peccato che l’estinzione sia avvenuta “solo” 66 milioni di anni fa, quando noi esseri umani ancora non popolavamo il pianeta Terra. La spiegazione di Albano comunque è diventata subito popolare sui social.

AL BANO E LA GAFFE SU CORONAVIRUS E DINOSAURI

«Albano ha appena detto che l’uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distruggerà questo piccolo virus. Ora sappiamo chi è lo spin doctor di Gallera», ha ironizzato Selvaggia Lucarelli su Twitter. Ma sono davvero tanti i commenti che si stanno susseguendo sui social in merito alla clamorosa gaffe di Al Bano Carrisi a “Domenica In”. Uno scivolone epico quello del cantante di Cellino San Marco, abile nel dribblare le domande di Mara Venier sulla sua vita privata, meno bravo però quando si tratta di riavvolgere il nastro della storia del pianeta. «Ce la faremo, ne sono sicuro», ha dichiarato con convinzione Al Bano. Di sicuro non ha sbagliato nella sintetica analisi dell’impatto che sta avendo anche a livello economico: «Questo maledetto virus che ha fatto tanti danni sta diventando anche un economic virus, adesso devono essere bravi i nostri signori politici, devono prevenire». Quando però si è addentrato nei meandri evolutivi del nostro pianeta, è incappato nella gaffe che sta divertendo i social.

