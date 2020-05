Al Bano: “Ho cantato con medici e infermieri a Bari”/ “Sono a dieta, ho perso 4 kg”

Pubblicità

La puntata di “Porta a Porta” andata in onda su Rai Uno nella seconda serata di martedì 26 maggio 2020 annoverava fra gli ospiti presenti (fisicamente o virtualmente) nel salotto di Bruno Vespa il cantante Al Bano Carrisi. La presenza dell’interprete di innumerevoli successi della musica italiana si è rivelata propedeutica a una dissertazione circa una problematica comune a molti connazionali: i chili di troppo presi durante la quarantena. Al Bano, tuttavia, non rientra in questa categoria: “In questo periodo trascorso a casa, nel quale per la prima volta nella vita ho provato il piacere di stare in famiglia per due mesi di fila dalla mattina alla sera, sono dimagrito, ho perso quattro chilogrammi, passando da 85 a 81 kg. Il mio segreto? Una dieta leggera a base di insalate con legumi, piselli e ceci, carne alla brace e pesce fresco. In aggiunta a questo, ogni giorno faccio una passeggiata di 10 chilometri nel bosco, perché camminare aiuta a tenersi in forma”.

Pubblicità

AL BANO: “L’UOMO HA SCONFITTO I DINOSAURI”

Al Bano, durante la sua ospitata a “Porta a Porta”, ha poi parlato anche della prima colazione, da molti considerato il pasto più importante dell’intera giornata, rivelando che la sua può definirsi davvero molto frugale e naturale, in quanto a base di tè e frutta. Dopodiché, l’attenzione di tutti gli intervenuti a “Porta a Porta” si è spostata sul dramma che sta colpendo tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo, dai cantanti agli attori, che non possono esibirsi nei palazzetti, negli stadi e nei teatri a causa del rischio contagio. In queste settimane il problema è stato affrontato da molti artisti, fra cui Laura Pausini, Jovanotti e Vasco Rossi, e anche Al Bano non può definirsi immune in tal senso: “Mi sono state annullate tutte le tournée che avevo in programma – ha dichiarato -. Avrei dovuto tenere 10 spettacoli al mese, girando tra Russia, Romania, Cina, Germania, Austria e Italia. Ma ricordatevi: l’uomo ha sconfitto i dinosauri, nel senso che loro non ci sono più, noi sì. Supereremo anche questa”. Infine, un aneddoto di grande umanità: “Mi sono recato sotto l’albergo dove risiedono medici e infermieri dell’ospedale di Bari e di notte, sotto la pioggia, ho cantato insieme a loro. Mi rispondevano dalle finestre. È stato magico”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA