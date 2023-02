Al Bano/ “Il Sanremo più bello? Quello che ho vinto con Romina nel 1984”

Al Bano bocciato a Sanremo 2023, “ripescato” come ospite…

Al Bano torna al Festival di Sanremo 2023 come ospite. Una bella soddisfazione per il cantante di Cellino San Marco che in passato ha partecipato per ben quindici volte alla kermesse canora italiana. Dopo il no di Amadeus come concorrente in gara, Albano è stato chiamato per partecipare come ospite nell’inedito trio con Gianni Morandi e Massimo Ranieri, protagonisti sul palcoscenico del Teatro Ariston nella serata di mercoledì 8 febbraio 2023. Intervistato da Libero Quotidiano, l’ex marito di Romina Power ha raccontato: ” Gianni e Massimo sono due uomini veri e due amici. E poi il Festival è un’iniezione di adrenalina, regala sempre un brivido speciale, mi fa tornare ragazzo e dà un senso alla vita”.

Non solo, parlando del passato e del grande successo negli anni ’70, il cantante di Cellino San Marco ha fatto una rilevazione inaspettata: “io e Romina Power siamo stati costretti a emigrare all’estero e fu un colpo di fortuna: in Francia abbiamo venduto, con la canzone We’ ll live it all again, un milione di copie, poi Dialogo ha avuto successo in tutto il mondo”.

Un racconto inedito quello di Al Bano che negli anni ’70, in pieno boom con Romina Power, fu costretto ad emigrare all’estero. “Negli anni ’70, un certo tipo di potere discografico e politico ha fatto fuori gran parte degli artisti che andavano forte ma non si allineavano. E hanno vissuto anni bui. Ho conosciuto artisti che si schieravano politicamente, in quegli anni, soltanto per vendere dischi. Io mai” – ha detto l’artista che non si è mai schierato politicamente.

Sanremo è sempre stato un suo grande amore: 15 le partecipazioni e anche una vittoria. Proprio Al Bano parlando del suo Sanremo più bello ha detto: “quello che ho vinto con Romina Power nel 1984 con “Ci sarà”: raccogliemmo 3.900.000 voti”. Il Sanremo più triste, invece, è stato quello del 1996 che ha segnato una rinascita: “presentai un brano che era un’autobiografia in musica: È la mia vita. Raccontava le angosce personali di quel momento, da Ylenia alla fine con Romina”. Sul suo futuro artistico non chiude la possibilità di tornare dal vivo con la ex Romina Power: “se ci sarà l’occasione torneremo sul palco insieme. Magari all’Arena di Verona. La musica unisce e la gente vuole rivederci insieme sul palco per farsi delle domande”.











