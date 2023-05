Al Bano, festeggia 80 anni/ “C’è ancora passione con Loredana? Grazie a Dio sì”

Al Bano: “È sempre bellissimo stare sul palco insieme a Romina”

Al Bano Carrisi, sabato 20 maggio, ha compiuto 80 anni ed il cantante non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ha registrato all’Arena di Verona ‘4 Volte 20’, un concerto spettacolo che promette di essere sontuoso e commovente, in cui ripercorrere la carriera con “con tutti gli amici veri, che grazie a Dio sono tanti: Gianni Morandi, Renato Zero, i Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, Arisa. E con la famiglia: i miei cinque figli, Romina Power…”. Andrà in onda il 23 maggio in prima serata su Canale 5. In vista di questo evento importante il cantante si è raccontato a tutto tondo in un’intervista a Vanity Fair tra carriera, famiglia e vita privata.

Proprio sulla donna con cui risulta legalmente ancora sposato, l’artista ha dichiarato: “È sempre bellissimo stare sul palco insieme a Romina. Le traversie, in qualche modo, le abbiamo superate”. Il discorso poi si è spostato sull’attuale compagna, Loredana Lecciso e come sottolineato da Al Bano, la passione, a quanto pare, continua a essere presente “Se c’è ancora passione? Grazie a Dio sì. Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti”, ha detto alla rivista.

Per il suo compleanno, Al Bano Carrisi avrebbe voluto ricevere un regalo particolare, come ha dichiarato a Vanity Fair: “Un messaggio di Putin con scritto: “Caro Al Bano, la guerra è finita. Tanti auguri”. Infatti sulla situazione delicata che vi è in questo momento, l’artista ha detto: “Quello che può riservare questa guerra mi fa più paura della morte”. Invece, per quanto riguarda i sogni, Al Bano ha svelato che si è realizzato un suo grande desiderio, ovvero una nuova cantina vinicola, la terza e ora l’artista vuole passare a produrre cinque milioni di bottiglie l’anno.

Sul Festival di Sanremo ha affermato che ha un conto aperto con la kermesse: “Non dimenticherò mai l’edizione del 2017 durante la quale la giuria di qualità ha sparato a zero contro ‘Di rose e di spine’, che ho scritto insieme al gigante Maurizio Fabrizio. Sono stato cacciato via come fossi l’ultimo cane rognoso sulla Terra, un’offesa su cui non posso passare sopra”. Però, se vorrebbe tornarsi ad esibire a Sanremo, Al Bano non ha nessuna intenzione di presentarlo. Quando terminerà il mandato di Amadeus, secondo Al Bano, un conduttore ideale potrebbe essere Massimo Ranieri.













