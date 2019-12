Al Bano in tv dopo la morte di mamma Jolanda/ Ospite di Simona Ventura su Rai2

Al Bano Carrisi torna in tv come ospite della prossima puntata di “Domenica Ventura“, il programma sportivo condotto da Simona Ventura su Rai2. Ad annunciarlo a sorpresa è stata proprio Super Simo che, dal suo profilo Instagram, ha condiviso un video del cantante di Cellino San Marco accompagnato dalla didascalia: “Domani alla #SettimanaVentura Albano ♥️ ore 11:55 @instarai2 #Albano #AlbanoCarrisi #rai2”. Si tratta della prima apparizione pubblica del cantante a pochi giorni dalla morte della mamma Jolanda Ottino, scomparsa all’età di 96 anni. Un legame fortissimo quello tra Albano e mamma Jolanda come ha raccontato lo stesso artista nel libro “Madre mia, l’origine del mio mondo”: “il nostro primo scontro avvenne quando mollai la scuola e decisi di tentare la fortuna come cantante, al Nord. La capisco: mi sognava maestro, con un posto fisso, e io andavo lontano a fare non si sa cosa. Le dissi che lavoravo al Comune di Milano, invece facevo il cameriere. Quando un cellinese di passaggio fece la spia scoppiò un putiferio”.

Al Bano Carrisi: “mia Mamma Jolanda mi sognava maestro”

Per Al Bano Carrisi la madre Jolanda è stata e continuerà ad essere la donna più importante della sua vita. “Mi sognava maestro, con un posto fisso, e io andavo lontano a fare non si sa cosa” ha raccontato il cantante di Cellino San Marco che ha poi ricordato il primo incontro tra la madre e la prima moglie Romina Power: “provi a immaginare una contadina, che non era mai stata più in là di Brindisi, di fronte alla figlia di due grandi attori di Hollywood. Divorziati, peraltro! ‘Questa avrà mille grilli per la testa’, pensava. Per cambiare idea le bastò incontrarla. Romina era una ragazza semplice, bisognosa di quella famiglia che non aveva mai avuto. Mia moglie si appoggiò a mia madre e Jolanda s’innamorò di lei”. La morte di Jolanda Ottino ha commosso tutti e in tanti l’hanno ricordata con bellissime parole. Anche il nipote Yari Carrysi le ha dedicato delle bellissime parole: “penso che lei sia stata un bell’esempio. Una persona dalla grande dignità che con la sua semplicità ha rispettato la sacralità della sua terra. Negli anni ’80 quando mio padre e mia madre erano in giro per il mondo, è stata anche genitore per me e i miei fratelli. Devo ringraziare tutti per i tanti messaggi di affetto che stiamo ricevendo, significa che la nonna, con la sua semplicità ha lasciato veramente un segno”.

Al Bano Carrisi: “sarebbe bello ritrovare la quiete tra Romina e Loredana”

A pochi giorni dalla morte della madre Jolanda Ottino, Al Bano si è raccontato in una lunga intervista parlando anche del rapporto tra Romina Power e Loredana Lecciso. E’ noto a tutti che tra la ex moglie e la ex compagna non ci sia una grande simpatia, ma il cantante di Cellino San Marco si auspica per il futuro una possibile pace tra le donne. “Romina e Loredana devono fare quello che si sentono, però sarebbe bello ritrovare la quiete. La tensione tra loro non ha ragione di esistere. Loredana e Romina possono stringersi la mano. Nessuna delle due ha alcuna colpa e io voglio solo la pace. Devono fare quello che si sentono. Ma, secondo me, c’è voglia di pace” ha detto Al Bano che parlando del suo futuro ha precisato: “voglio uscire fuori da questo triangolo piuttosto strano e penso anche che loro due possano stringersi la mano”.



