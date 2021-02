Al Bano/ Investigatore speciale ne Il Cantante Mascherato ma il suo Leone…

Al Bano torna ne Il Cantante Mascherato ma solo da ospite. Il pugliese che lo scorso anno è uscito vincente dalla prima edizione del programma, quest’anno vi torna come guest star soprattutto per riportare sul palco il suo Leone. Milly Carlucci ha annunciato la presenza di questi due ospiti, ebbene sì, proprio due perché sul palco Al Bano non tornerà nelle vesti del suo Leone bensì per presentare quello che a tutti gli effetti sarà un nuovo concorrente e, quindi, con al suo interno un’altra anima. Sarà complicato per la new entry far dimenticare le gesta e l’ugola d’oro di Al Bano, ma sicuramente in molti saranno lieti di ascoltare il pugliese. Ultimamente il Leone di Cellino San Marco è tornato in tv come giudice di The Voice Senior per Antonella Clerici nel prime time di Rai1 e questa sera farà lo stesso ma come ospite canoro di Milly Carlucci che si è detta contenta di questa presenza.

Al Bano ospite de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci con il su Leone

Toccherà ad Al Bano calarsi nei panni di un investigatore straordinario per ascoltare le maschere e dire la sua su quelle che possono essere le loro anime avendo a favore proprio il fatto che lui dietro ad una maschera c’è stato. Lui stesso, ospite di Antonella Clerici nel programma di Rai1 del Mezzogiorno, ha svelato: “Nessuno di noi l’anno scorso sapeva chi fossero gli altri concorrenti. Era come un complotto, una setta segreta.. giuro di non aver riconosciuto nessun concorrente”. Nello stesso programma ha poi spiegato che la figlia Jasmine Carrisi ha ormai lasciato l Puglia diretta a Milano dove sta lavorando per incidere nuove canzoni e dove farà l’Università (e forse un po’ di tv ma lui questo non lo ha ancora detto). Cosa racconterà Al Bano questa sera in tv?



© RIPRODUZIONE RISERVATA