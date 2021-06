Al Bano invita Salvini ai mondiali di judo/ Un’occasione per incontrare Putin?

Matteo Salvini potrebbe presenziare ai campionati mondiali di judo che si apriranno questa domenica e che si terranno a Budapest in Ungheria. Un evento sportivo che potrebbe vedere la presenza dello storico leader leghista grazie alla mediazione di Al Bano. Pare infatti, come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, che il Leone di Cellino abbia fatto da mediatore affinchè Salvini possa partecipare al campionato di judo dove saranno presenti anche Viktor Orban, primo ministro ungherese, e soprattutto, Vladimir Putin, presidente russo, e figura politica per cui Salvini non ha mai nascosto il proprio apprezzamento.

“Al Bano – si legge sul Corriere della Sera – conferma di essere stato «incaricato dal presidente della Federazione, l’austriaco Marius Vizer, di invitare Salvini all’appuntamento»”, anche se di più al cantante non si riesce a strappare: «Io quel che dovevo fare l’ho fatto – prosegue Al Bano – se Salvini andrà, bisogna chiederlo a lui». Pare che lo staff del leghista stia cercando di capire se vi sia la possibilità di un reale incontro con Vladimir Putin, e fino ad oggi non vi sono certezze in tal senso.

AL BANO INVITA SALVINI AI MONDIALI DI JUDO: FRA I DUE C’E’ GRANDE FEELING

Intanto Al Bano a Budapest ci sarà, lui che canterà l’inno della Ijf, la federazione internazionale di judo, e lui che da un paio d’anni è anche l’ambasciatore ufficiale di questo sport, per via della sua grande passione. Un’occasione “ghiotta” per Salvini, che durante la sua ultima visita a Mosca, datata 2017, non riuscì ad incontrare il presidente russo ma solamente il ministro degli esteri Lavrov. Lo staff si limita a definire l’incontro semplicemente “possibile”, ma di più non si sbottona.

La cosa certa è che fra il leghista e Al Bano c’è un grande feeling, e all’epoca in cui il leader del Carroccio era ministro dell’interno, il cantante era stato accolto al Viminale per parlare di alcune questioni riguardanti il vino, di cui lo stesso è produttore, e in quell’occasione i due cantarono assieme alcuni pezzi storici del pugliese, momento immortalato da un video divenuto poi virale.



