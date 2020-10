Al Bano “Io e Loredana Lecciso siamo sposati”/ “A cosa servono…”

Al Bano “Io e Loredana Lecciso siamo sposati”. Con questa dichiarazione il pugliese chiude per sempre la bocca a chi ha fatto dei pettegolezzi su di lui la sua unica esistenza di vita (o magari di guadagno) guardando oltre, ad un futuro con la sua attuale compagna e madre dei suoi figli. Non sapremo mai se la loro crisi sia mai esistita o se si sia trattato solo di un valzer della gelosia per via del tour che ha rimesso insieme Al Bano e Romina Power, ma quello che è certo è che questi ultimi mesi, il leone di Cellino San Marco è stato al fianco della compagna senza mai dubbi e incertezze e oggi ha deciso di mettere i puntini sulle i con un’intervista rilasciata al settimanale Oggi in cui conferma che, almeno in cuor suo, lui e Loredana Lecciso sono sposati e che niente potrà cambiare questo stato di cose, anche se in molti spingono per il matrimonio e una “certezza” legale.

AL BANO E LOREDANA LECCISO SONO SPOSATI, ALMENO NELLA LORO MENTE…

In particolare, Al Bano ha dichiarato: “Io e Loredana siamo sposati mentalmente. Quando hai un “matrimonio di mente”, a cosa ti servono le carte, i timbri? Certo, potrei cambiare idea, ma poi dovrei convincere Loredana a sposarmi. Anche lei è contraria alle nozze”. A quanto pare quindi i due sono della stessa idea, ovvero quella di rinunciare a carte scritte e contratti a favore dei loro sentimenti che, sono spesso altalenanti, ma che li tengono insieme ormai da molti anni. E’ lei la donna con quale Al Bano invecchierà? Al momento sembra proprio di sì, niente dubbi quindi, almeno fino al prossimo gossip.



