Al Bano Jr, ecco di cosa si occupa il più piccolo di casa Carrisi Lecciso

Al Bano Jr Carrisi è il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso. Benché i suoi genitori siano famosissimi, il giovane ‘Bido’ è sempre rimasto nell’ombra, evidentemente perché poco attratto dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei riflettori. A differenza dei suoi fratelli, infatti, sostiene di non aver mai sofferto il gossip esasperato che pendeva sui suoi genitori.

“Non ho patito l’attenzione perché non me ne sono mai sentito al centro”, ha detto in una intervista il ragazzo. Poco interessato allo show business, Al Bano Jr ha deciso di mettere a frutto i suoi studi in economia per contribuire alla gestione dell’azienda agricola di famiglia a Cellino San Marco. ​Il rapporto con i genitori è splendido, in particolare con Al Bano che in uno dei tanti concerti dedicò la figlio la canzone “Per te”. ​

Al Bano Jr, la lettera strappalacrime dedicata alle sorelle e la prudenza di papà sul suo futuro

In famiglia Al Bano Jr è molto coccolato dalle sue sorelle e dai suoi genitori. Proprio alle sorelle, in una puntata di Verissimo, dedicò una bellissima lettera, per esprimere tutta la riconoscenza e l’amore provato in questi anni. Un gesto davvero straordinario, che può rendere certamente orgogliosi papà e mamma.

Per quanto concerne il futuro di Al Bano Jr, papà Al Bano ci tiene a tenere il ragazzo saldamente coi piedi per terra e a proposito dell’azienda di famiglia ha fatto alcune doverose precisazioni, anche per rassicurare gli altri figli. “Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido. È una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli”, le sue parole.

