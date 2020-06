Al Bano: “la felicità è fatta di piccoli dettagli”/ “Se sei umile, altruista e…”

Al Bano torna a parlare dalle pagine del settimanale Chi e si concentra sul concetto di felicità. A 77 anni, il cantante di Cellino San Marco ha trovato nuovamente la propria serenità accanto alla sua famiglia e nella sua terra. Quella di Carrisi è stata una carriera lunga nel corso della quale ha avuto tanti momenti felici, ma che cos’è per l’artista pugliese la vera felicità? Legato ai valori tradizionali della terra e alla famiglia, Al Bano ammette che trovare la vera felicità sia una missione difficile, ma che sia effettivamente fatta di tante cose piccole e semplici. “La felicità è qualcosa di grande che però si può trovare nelle piccole cose […] Sembra irraggiungibile ma spesso capita di possederla senza accorgercene”, racconta il cantante ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini.

AL BANO FELICE? I VALORI IMPORTANTI DEL CANTANTE

Negli ultimi giorni, Al Bano Carrisi è tornato a parlare del suo rapporto con la terra. Il cantante ha ammesso di essersi innamorato nuovamente della sua Puglia anche grazie all’amore che Romina Power ha sempre avuto per la sua terra. Ai microfoni di Chi, Al Bano ribadisce quali siano i valori importanti della vita intorno al quale sviluppare la propria esistenza e ricercare la propria felicità. “Se sei umile, altruista e hai fede in Dio sei già felice e se non basta… un bicchiere di vino con un panino! La felicità è fatta da piccoli dettagli di quel mosaico meraviglioso che è la vita”, aggiunge ancora il cantante che sembra aver ritrovato la propria serenità accanto ai suoi figli.



