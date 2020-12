AL BANO/ La figlia Jasmine Carrisi rivela: “Abbiamo incomprensioni perché…”

Al Bano Carrisi è uno degli ospiti dello speciale natalizio di Qui e adesso, il varietà di Rai3 condotto da Massimo Ranieri che torna in onda questa settimana per una puntata molto particolare. ‘Particolare’ è già il giorno della messa in onda, il 25 dicembre, dato che lascia chiarissimamente presagire il tipo di atmosfera spensierata e tipicamente festaiola che si respirerà in studio. Al Bano – tra gli altri – è forse l’artista più atteso della serata, se non altro perché è il più noto e il più apprezzato dal grande pubblico televisivo. D’altra parte, il Leone di Cellino non è uno che si concede difficilmente: soltanto nell’ultimo anno lo abbiamo visto protagonista di due talent show, Il cantante mascherato e The Voice Senior, rispettivamente nei panni di concorrente e di coach insieme alla figlia Jasmine.

Proprio a proposito di Jasmine, nata dalla sua unione con la showgirl Loredana Lecciso, Al Bano ha dichiarato: “Abbiamo visto crescere un bel rapporto genitoriale”. Il contesto ‘ideale’, paradossalmente, l’ha rappresentato proprio The Voice, dove si sono trovati ‘costretti’ a una vicinanza inedita per entrambi. Con saggezza e tenerezza, all’interno del programma, Al Bano ha ammesso: “Da un altro essere umano non smetterai mai di imparare, nemmeno se si tratta di tuo figlio, sto scoprendo cose che non credevo e ci siamo avvicinati molto. Sta facendo bene i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, la studio più di quanto possa immaginare”.

Il rapporto di Al Bano Carrisi con la figlia Jasmine

Jasmine Carrisi, dal canto suo, ha espresso la sua emozione per essere stata scelta insieme a papà Al Bano: “Sono stata catapultata in questo programma e avevo paura di sbagliare, più che una figlia, qui mi sono sentita una nipotina. Con papà abbiamo delle incomprensioni perché apparteniamo a generazioni molto diverse, ma ci stiamo comprendendo, io gli insegno il nuovo slang o nuovi tipi di musica e lui mi trasmette la sua esperienza”. Abbastanza eloquenti gli occhi lucidi della ragazza, che ad appena 19 anni si è trovata a fare un’esperienza senza dubbio non comune tra le sue coetanee.

Adesso che è finita, però, si torna coi piedi per terra: il Natale lo festeggerà come vuole la tradizione, vale a dire in casa con mamma e papà, sempre con un occhio al futuro e in particolare al progetto del trasloco a Milano per frequentare l’università. La musica rimane la sua grande passione, mentre per adesso si gode il successo del suo primo singolo, Ego, un pezzo moderno che avrà fatto storcere il naso al povero ‘vecchio’ di casa. Il genere di Jasmine, infatti, non somiglia neanche un po’ a quello di papà Al Bano, più legato alle classiche linee melodiche e soavi tanto diverse dalla nuova trap.



