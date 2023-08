Al Bano: “La malattia di Toto Cutugno? Gli diedero 5 mesi di vita”/ “Invece poi c’è stato un miracolo…”

Al Bano Carrisi rivela un retroscena sulla malattia di Toto Cutugno

La morte del cantante Toto Cutugno ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica italiana. Al Bano Carrisi ha raccontato che Toto Cotugno ha scoperto di dover combattere contro una brutta malattia nel 2007. Il cantante di Cellino San Marco ha raccontato: “Circa 15 anni fa mi chiamò – essendo io uno dei fondatori dell’ospedale San Raffaele di Milano – affinché gli segnalassi un professore per curare il suo male. Un male grave, visto che i medici allora mi dissero che aveva solo 5 mesi di vita. Invece lui è stato grandissimo, ha resistito 15 anni. Un vero miracolo“.

Al Bano ha poi parlato della carriera artistica di Toto Cotugno: “L’ho conosciuto benissimo. Ci siamo incontrati in Francia nel 1976 per una trasmissione tv e poi a Tokyo nel 1980 al Festival Yamaha. Persona molto simpatica, divertente, con quella faccia da burbero. Grande musicista, purtroppo in Italia non l’hanno capito come avrebbe meritato”. Infine ha aggiunto: “All’estero invece Toto ha avuto un grande successo le sue canzoni sono state cantate da grandi interpreti in Francia e Germania. In Russia era un numero 1. Alla festa dei miei 70 anni in Russia c’era anche lui e fu un grande successo”.

Toto Cutugno è morto: l’affetto di colleghi e amici

Tanti i cantanti che hanno ricordato il collega scomparso attraverso i social, tra questi Jovanotti: “Grande Toto, amico e maestro, sempre con una storia formidabile e un aneddoto fantastico da raccontare quando ho avuto la gioia di passarci del tempo. Miniera di consigli sul mestiere dello scrivere canzoni (mi svelò un trucco per far volare i ritornelli, che prima o poi userò in una canzone). Burbero dal cuore tenero e grande musicista esperto e curioso”.

