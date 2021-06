Al Bano: “La mia eredità? Sarà divisa tra tutti i miei figli”/ “Fake news le voci…”

Albano Carrisi, ai microfoni di Tgcom 24, parla dell’eredità e delle voci secondo le quali avrebbe designato come suo unico erede il figlio Albano Junior, nato dal suo amore con Loredana Lecciso. Il leone di Cellino San Marco che, oltre ad aver costruito una carriera straordinaria, ha messo in piedi anche un’azienda nella sua Puglia, ai microfoni di Tgcom 24, smentisce tutte le voci che si sono diffuse nelle scorse ore sottolineando di voler dividere l’eredità tra tutti i suoi figli. “Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido”, ha spiegato l’artista. Voci che sono nate dopo un’intervista che Jasmine Carrisi ha rilasciato al settimanale Diva e Donna. “Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta”, sono state le parole dette da Jasmine e che hanno scatenato i rumors prontamente smentiti da Al Bano.

Al Bano: "Sogno la pace tra Romina e Loredana"/ "Fedez? Sono sconcertato"

Al Bano Carrisi smentisce le fake news sulla sua eredità

Secondo Al Bano, le parole della figlia Jasmine sarebbero state semplicemente interpretate male. “E’ una frase interpretata male – dice ancora Al Bano – ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali”. Nessun erede unico, dunque, per Al Bano che ha diviso tutto tra Yari, Cristel e Romina, nati dal matrimonio con Romina Power, e Jasmine e Al Bano Junior, nati dalla relazione con Loredana Lecciso. Chiarita la situazione, l’artista è pronto a diventare nuovamente nonno. La figlia Cristel, infatti, è incinta del terzo figlio. “Sono al settimo cielo“, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Albano Carrisi, ex marito Romina Power/ Affetto da “sanremite acuta”: appello alla exAlbano/ "Non sono bravo solo a cantare, ma anche in..." (Verissimo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA