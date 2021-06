Al Bano, l’amore finito con Romina Power/ “Ho sperato che qualcosa cambiasse ma…”

L’amore finito tra Al Bano e Romina Power non ha cancellato la stima e il rispetto tra i due ex coniugi che, dopo il divorzio, hanno instaurato un sodalizio professionale per la gioia di tutti i loro fans. Da anni, ormai, sono tornati a cantare insieme in giro per il mondo e sono pronti a rifarlo per la gioia di tutti i loro ammiratori. Al Bano e Romina, infatti, torneranno a cantare insieme per Padre Pio. La coppia artistica più famosa della musica italiana, infatti, sarà ospite di “Una voce per Padre Pio”, la trasmissione che andrà in onda il 4 Luglio su Raiuno. “Felici di sostenere la raccolta fondi per i più bisognosi”, hanno detto i due artisti al portale Irpinia News che continuano ad essere amatissimi dal pubblico che, in questi anni, non ha mai smesso di seguirli.

Per Al Bano e Romina Power non è stato facile mettere un punto alla loro storia d’amore coronata dal matrimonio e dalla nascita di quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina. In una vecchia intervista rilasciata al settimanale Oggi, lo stesso Al Bano, parlando della decisione di separarsi, aveva dichiarato: “Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse: desideravo che la mia vita tornasse quella di prima. Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”. Al Bano, oggi, è felice con Loredana Lecciso da cui ha avuto i figli Albano Junior e Jasmine.

