Al Bano, l’appello a Putin/ “Dove sei finito, adesso? Stavi per ricevere il Nobel…”

Con il cuore nel nome di Francesco ospita Al Bano: il messaggio per la pace

All’evento benefico di RaiUno e condotto da Carlo Conti in prima serata il 10 giugno 2022, Con il cuore nel nome di Francesco, è ospite tra gli altri Al Bano Carrisi. Al fine di incentivare le donazioni ai tempi della crisi post-pandemia e la guerra in corso tra Ucraina e Russia, il cantante originario di Cellino San Marco (Puglia) si schiera con fermezza contro l’attacco militare avviato da Vladimir Putin ai danni dell’Ucraina, mentre in passato si diceva un estimatore del presidente russo, tanto da essere venerato dai russi.

Quindi, in occasione dell’evento benefico, Al Bano Carrisi tiene un discorso che funge da appello destinato a Vladimir Putin, con l’intento di invitare il presidente russo a mettere fine alla guerra Russia-Ucraina: “Vladimir… pensa che quella gente ucraina ora deve scappare dalla sua casa. La storia è contro di te, un vero peccato. Io ti ho ammirato e mi hanno messo nella black-list dell’Ucraina… il Time ti ha dato come uomo dell’anno e stavi per aggiudicarti il Premio Nobel per la pace… Dove sei finito, adesso?”.

Al Bano canta per le donazioni e dice “no” alla guerra

Le parole del cantante vogliono essere un chiaro invito generale a riflettere sulle conseguenze negative di un conflitto armato – che non può mai rivelarsi la soluzioni ai problemi nei rapporti internazionali tra due o più Paesi- come il conflitto che desta preoccupazione a livello globale in questi mesi. Parole, quelle di Al Bano Carrisi, che sono poi seguite dalle esibizioni del cantante sulle note di pezzi cult del repertorio del pugliese, ovvero i brani dal titolo Ci sarà e Felicità. Il risultato? L’invito alla pace di Al Bano conquista il pubblico, che di tutta risposta dedica al cantante dei calorosi applausi al live-evento.

E a supportare l’intervento di Al Bano Carrisi a Con il cuore nel nome di Francesco, ispirato all’esempio di uomo di pace quale è stato San Francesco, è anche il conduttore Carlo Conti, in diretta tv su Rai Uno. Il conduttore Rai si palesa infatti speranzoso che Vladimir Putin possa accogliere l’appello del cantante pugliese e star in Russia.











