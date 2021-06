Al Bano “Loredana Lecciso? Altri 50 anni d’amore così”/ “Lei in crisi per Romina? No”

Ennesima crisi tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi? Il gossip è stato lanciato dal giornalista Ivan Rota che, su Novella2000, ha parlato di un allontanamento dovuto ancora una volta alla presenza forte tra loro dell’ex moglie del cantante di Cellino San Marco, Romina Power. Il giornalista scrive infatti che “Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi dall’uomo con cui ha fatto ben due figli, esausta dopo mesi di tira e molla. Il motivo di questa sofferta decisione, sarebbe la presenza ormai fin troppo ingombrante, della ex di Al Bano: Romina Power. La cantante è da tempo ormai tornata a far parte della vita del suo ex marito, ma per la Lecciso questo è un peso impossibile da sopportare.” Ma è davvero così che stanno le cose?

Al Bano invita Salvini ai mondiali di judo/ Un'occasione per incontrare Putin?

Al Bano Carrisi smentisce la crisi con Loredana Lecciso per colpa di Romina Power

Stando a quanto fa sapere il diretto interessato, l’indiscrezione è assolutamente falsa. Contattato da Liberoquotidiano, come riporta il collega Francesco Fredella, Al Bano Carrisi ha smentito personalmente la notizia, dichiarando: “Smentite. Smentite. Vorrei vivere con Loredana altri 50 anni di amore come quello che stiamo vivendo”. Altro che crisi, dunque, tra il cantante e Loredana: la coppia sta anzi vivendo un bel momento d’amore. “Io e Loredana stiamo benissimo”, ha inoltre sottolineato Carrisi, che allontana dunque personalmente ogni tipo di maldicenza sul suo rapporto con Loredana che, d’altronde, torna ormai ciclicamente.

LEGGI ANCHE:

AL BANO CARRISI/ “Little Tony? Avrei voluto più tempo per frequentarlo, affinità…”AL BANO CARRISI/ "Ero innamorato di Sophia Loren. Tutte le mattine parlo con Dio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA