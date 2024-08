Dalla moglie Loredana Lecciso a Romina Power, i grandi amori di Al Bano

Il triangolo amoroso tra Al Bano, sua moglie Loredana Lecciso e l’ex compagna Romina Power, appassiona da sempre il grande pubblico della tv e il mondo del gossip. Benché il cantante di Cellino San Marco abbia più volte chiarito che le due relazioni appartengono a periodi storici personali diversi, molti hanno sempre visto l’arrivo di Loredana nella sua vita come un ostacolo alla sua storia con la Power. “Ma Loredana è arrivata nel 2000”, ha precisato in una intervista a Verissimo.

“Non ha rovinato nessun matrimonio, perché con Romina c’era già stato il divorzio. L’attaccano dicendo che ha rovinato ma lei non ha rovinato nessun matrimonio, è stata un altro tipo di incontro, di vita”, le parole dell’artista pugliese. Due rapporti intensi, a volte intricati, ma che Al Bano separa nettamente in favore della storia con la sua attuale compagna, con cui tutto sembra proseguire nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda la storia d’amore con la sua ex moglie Romina Power, alcune dichiarazioni di Al Bano sulla fine del loro rapporto hanno fatto discutere, ma lo stesso cantante in una intervista da Silvia Toffanin ha ammesso di avere le idee un po’ confuse sul perché sia finita la storia con Romina.

“Spesso le faccio una domanda e le dico ‘Sei scappata in America per tornare di nuovo in Puglia?’. Ho creato una famiglia con Loredana, con Romina abbiamo avuto momenti belli e meno belli, ma la famiglia per me è rimasta sacra e non avevo nessuna intenzione di interrompere”, ha detto Al Bano. “Ho rispettato tutto perché lei voleva andare via dall’Italia, anche se io non ho mai capito perché, ma va bene lo stesso”, la conclusione amara del cantante.

