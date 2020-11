Al Bano: “Loredana Lecciso? Siamo sposati mentalmente”/ “Bisogna affrontare…”

Nessuna crisi tra Al Bano e Loredana Lecciso. La coppia è felice e innamorata e vive il proprio rapporto lontano dal gosisp, nella riservatezza delle Tenute Carrisi. Da tempo, ormai, la vita privata del leone di Cellino San Marco occupa le prime pagine dei giornali, ma con la Lecciso procede tutto a gonfie vele. A confermarlo è lo stesso Al Bano in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vero. “Stiamo insieme ormai da vent’anni, abbiamo avuto due figli…Nella vita bisogna affrontare prima i problemi e risolverli, come abbiamo saputo fare noi…”, spiega l’artista. Con due figli e una storia d’amore che dura ormai da vent’anni, anche il matrimonio non è indispensabile come sottolineato poche settimane fa dalla stessa Loredana Lecciso per definire il suo rapporto con il cantante. “Siamo sposati mentalmente”, aveva detto.

AL BANO CARRISI, L’AMORE CON LOREDANA LECCISO E LA SFIDA IN TV CON LA FIGLIA JASMINE

Nessuna crisi, dunque, tra Al Bano e Loredana Lecciso che continuano ad essere felici e innamorati nonostante le numerose voci di gossip. Oltre a vivere un momento sereno nel privato, Al Bano sta per tuffarsi in una nuova avventura professionale. Con la figlia Jasmine sarà coach di The voice senior che, in giuria, avrà anche Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Sul talento artistico della figlia che ha pubblicato in singolo “Ego”, Carrisi dice: “A lei non serve il bel canto, lei segue la musica dei suoi tempi. I rappisti e i trappisti…”, ha spiegato l’artista che sta seguendo da lontano il percorso artistico di Jasmine, dotata di una voce bellissima con cui potrebbe scrivere belle pagine di musica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA