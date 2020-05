Al Bano / Loredana Lecciso torna in scena ma Romina Power… (Domenica In)

Pubblicità

Settantasette anni e non sentirli. Al Bano ha ancora grinta da vendere, oltre ad un entusiasmo contagioso che è pronto a portare negli studi di Domenica In per l’intervista con Mara Venier. Sono stati giorni molto importanti per il cantante pugliese, tornato al centro dei riflettori anche per i presunti dissidi tra le sue ex fiamme, Loredana Lecciso e Romina Power. La prima si sarebbe riavvicinata ad Al Bano proprio con un messaggio di auguri in occasione del suo settantasettesimo compleanno. Un messaggio dolce, postato sui social dallo showgirl con un semplice ma significativo “Buon Compleanno Al”, corredato di foto insieme. Al Bano ha ricevuto gli auguri anche da parte di altri personaggi del mondo dello spettacolo, compreso quello di Barbara D’Urso durante la diretta di Pomeriggio 5. Non sono mancati ovviamente i messaggi di affetto da parte del suo vastissimo pubblico, che lo ha omaggiato a dovere.

Al Bano a Domenica In, Loredana Lecciso non mette becco sul suo rapporto con Romina

Al Bano torna a Domenica In per raccontare queste sue ultime settimane tutto sommato piuttosto movimentate. Benché l’artista pugliese abbia passato, come tutti, il lockdown forzato nella propria abitazione, il suo nome è tornato al centro dei riflettori per il presunto riavvicinamento a Romina Power. Anche di questo il cantante farà chiarezza oggi da ‘Zia Mara’, magari partendo dalle parole di un’altra sua ex, Loredana Lecciso, che non si è detta sorpresa del fatto che il suo ex marito abbia trascorso il lockdown in compagnia di Romina Power: “La sua decisione di trascorrere la quarantena nella tenuta di Albano a Cellino San Marco? Non ci vedo nulla di strano, rispetto la libertà altrui”, ha commentato la Lecciso al settimanale Nuovo, smentendo improbabili gelosie e o dissapori.



