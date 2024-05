Al Bano matrimonio con Loredana Lecciso?/ Jasmine Carrisi segue le orme del padre, il nuovo brano “Sei tu”

Domenica 12 maggio, Al Bano sarà ospite a Verissimo insieme alla figlia Jasmine Carrisi, per una lunga intervista di famiglia. Se il grande successo artistico del cantante, nel corso degli anni, non è mai stato criticato aspramente da nessuno, la stessa cosa non si può dire in merito alle scelte sentimentali dell’artista.

Dopo aver fatto sognare gli italiani e i fan internazionali grazie alla grande storia d’amore vissuta insieme alla cantante Romina Power, come ben sappiamo il cantante ha poi cambiato rotta e nel 2001 è diventato il compagno di Loredana Lecciso. Al Bano e Loredana non hanno mai coronato il loro amore con il matrimonio ma hanno ampliato la loro famiglia con l’arrivo di due figli: Jasmine e Al Bano Junior, ma adesso come vanno tra loro le cose? Recentemente la Lecciso ha rilasciato delle forti dichiarazioni, secondo il settimanale Oggi, lei avrebbe rifiutato la proposta di matrimonio del cantante! Loredana ha dichiarato: “Al Bano mi ha chiesto di sposarlo ma ho detto di no. Ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all’altro ed è bello così”.

Novità in famiglia per Al Bano: la figlia Jasmine ha deciso di seguire le sue orme

La relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso procede a gonfie vele, gli unici recenti battibecchi di famiglia, sono stati causati dall’improvvisa scelta di Jasmine Carrisi di seguire le orme del padre e diventare una cantante affermata, indipendentemente dal parere della madre Loredana, che in un primo momento non era molto d’accordo.

Jasmine ha sorpreso il padre cantando il suo nuovo brano “Sei tu” durante il concerto di Al Bano a Barcellona, lui è molto fiero di lei perché la vede molto determinata e talentosa ma la stampa ha notato che se padre e figlia sembrano essere molto vicini, lo stesso non si può dire del rapporto tra Jasmine e la madre Loredana. La stessa Jasmine al settimanale Nuovo, parlando del rapporto con i genitori, ha specificato: “Il rapporto tra padre e figlia funziona sempre meglio. Mamma Loredana è la più ansiosa”. Recentemente Jasmine a Radio 105 ha approfondito sul suo rapporto col padre e ha rivelato: “Ci confidiamo sempre. Io lo faccio entrare nel mondo delle canzoni delle nuove generazioni e dei social e lui è super moderno! Però non è per niente social, prima andava in giro con il telefono con i tasti…meglio come cantante!”.

