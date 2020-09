Al Bano “Matrimonio con Loredana Lecciso? Non è nei piani”/ “Romina Power? Mia amica. La pensione…”

Il gossip che ha visto come protagonisti Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso sembra ormai essere finito proprio come il tour che ha rimesso insieme la coppia di artisti provocando questo tsunami che per poco non ha travolto la famiglia che il leone di Cellino San Marco ha creato con la sua compagna. Tutto è bene quel che finisce bene quindi perché Al Bano ci tiene a dire che lui “non separa le famiglie per così poco” e che i problemi con Loredana Lecciso sono ormai rientrati. Ad alzare il velo su questo suo ritrovato equilibrio è lo stesso cantante che ai microfoni de I Lunatici condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ha spiegato che il matrimonio non è previsto: “Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni. Io sto bene con Loredana così come sto. E’ intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Abbiamo due figli insieme, io le famiglie non le rompo così facilmente. L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno”.

AL BANO RISPONDE SU ROMINA POWER E SULLA POLEMICA DELLA PENSIONE..

Altra storia invece quella con Romina Power. Lei stessa ha ribadito a Domenica In di essere rimasta amica di Al Bano ma che tra loro non c’è niente di più e lui oggi conferma dicendo in radio: “Anche con Romina ho vissuto un periodo bellissimo, fantastico. Lo rifarei, ora siamo amici e questo è già un grande traguardo. Bisogna accettare ciò che la vita ci riserva”. Al Bano risponde poi anche sulla famosa questione della pensione e sul fatto che 1400 euro sicuramente non gli basterebbero: “La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno”



