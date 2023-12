Al Bano non c’è a Io Canto Generation 2023: perché/ L’artista di Cellino San Marco impegnato in concerto

Al Bano in concerto, “abbandona” temporaneamente il ruolo di giudice in Io Canto Generation 2023: perché è assente

Aveva preannunciato la sua assenza, con una settimana di anticipo. E infatti Al Bano, questa sera mercoledì 6 dicembre non è presente a Io Canto Generation 2023. Il cantante di Cellino San Marco, durante la scorsa puntata, aveva spiegato che non avrebbe preso parte alla puntata di questa sera, essendo impegnato in concerto. Non sarà l’unico appuntamento in concerto, questo mese, per Al Bano, che sarà operativo nella cattedrale di Molfetta il prossimo 20 dicembre, per il concerto per la pace e per il trentesimo anniversario della morte di don Tonino Bello, vescovo della città pugliese e organizzatore di iniziative di pace clamorose e controverse come presidente di Pax Christi.

Un’iniziativa lodevole per invocare la fine della guerra tra Russia e Ucraina e tra Israele e Hamas. “Il mondo intero dovrebbe svegliarsi e cantare per la pace, la guerra è un’assurdità inaccettabile”, ha detto Al Bano ai microfoni di Ansa. “La guerra è un’assurdità inaccettabile, specie oggi che abbiamo sotto gli occhi in ogni momento i suoi effetti”.

Agenda fitta di impegni per Al Bano, tra tv e concerti

In questo periodo il cantante è stato impegnato molto impegnato dal punto di vista professionale. Oltre ad indossare i panni di giurato a Io Canto Generation, l’artista si è esibito a Zagabria, Varsavia, Riga e Ulan Bator. “Ho cantato cinque volte per Putin”, ha rivelato Al Bano a proposito dei conflitti che stanno tenendo in ansia il mondo.

“Ma fino a quando questa guerra non sarà finita non rimetterò piede a Mosca. Tenere un concerto sulla Piazza Rossa e uno a Kiev quando tornerà la pace.? Non vedo l’ora”, ha aggiunto il cantante, certo che “grazie a Dio tutto inizia e tutto finisce”. Tornando a questa sera, invece, la sedia di Al Bano a Io Canto Generation resterà vuota. Il giurato speciale di Gerry Scotti, tornerà nelle prossime puntate.

