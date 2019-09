Al Bano: “Non volevo separarmi da Romina Power”/ “Speravo in un ripensamento”

Sono passati ormai vent’anni dalla fine del matrimonio di Al Bano Carrisi e Romina Power, ma l’argomento è ancora d’attualità soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del cantante di Cellino San Marco che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale VOI ha svelato di aver sperato fino all’ultimo in un ripensamento della moglie. Quello di Al Bano e Romina è stato davvero un grande amore. Dopo essersi innamorati quando entrambi erano molto giovani, si sono sposati nel 1970. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. Insieme formavano una famiglia unita e felice fino a quel tragico 1994 quando di Ylenia si persero le tracce. La scomparsa della primogenita fu un duro colpo per la coppia che non riuscù a superare quel dolore separandosi cinque anni dopo. Oggi, Al Bano torna a parlare di quel periodo affermando che non avrebbe mai voluto scrivere la parola fine sul suo matrimonio.

AL BANO CARRISI: “NON VOLEVO SEPARARMI DA ROMINA POWER”

“È successo in un nostro concerto in Brasile – ha raccontato Al Bano -. Speravo con tutte le mie forze che potesse avere un ripensamento, dato che era da Romina che proveniva la richiesta di separazione. Purtroppo alla fine di una serata trionfale a Rio De Janeiro – ha aggiunto -, al cospetto di Giovanni Paolo II, in cui paradossalmente cantavamo per un incontro con le famiglie, ho realizzato che la cosa strana era che mi stavo dividendo dalla donna che amavo!”. Il leone di Cellino, poi, ha aggiunto di aver sperato fino all’ultimo in un ripensamento di Romina Power: “Credo nei miracoli – ha aggiunto -, ne ho anche avuti alcuni di cui non parlo. Ne ho invocato uno, che non è arrivato, e nel 1999 è giunta una separazione non voluta né desiderata”.

