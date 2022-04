Al Bano: “Nozze con Loredana Lecciso? No!”/ “Separazione da Romina non mi è piaciuta”

Al Bano Carrisi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di domenica 10 aprile 2022. Il cantante ha rivelato che recentemente a Cellino San Marco “hanno rubato dei pali dove si appoggia la vite, che dà ottima uva. Sappiamo anche chi è, ma se non lo cogli in flagrante non puoi fargli niente”.

AL BANO: “I SOCIAL NON CAMBIERANNO LA MIA VITA”

Successivamente, Al Bano Carrisi ha commentato i continui gossip che circolano sui rotocalchi e sui portali web di tutt’Italia: “Sono cosciente del fatto che ci siano sofferenze superiori… I social la mia vita non la cambieranno. Continueranno a fare delle fotografie secondo loro, non per quello che io sono o per quello che noi siamo in famiglia. Un altro matrimonio? Basta, un matrimonio nella vita è più che sufficiente! Non voglio vivere una esperienza come quella passata, che nella sua seconda parte fino al divorzio non mi è piaciuta per niente. Quello che conta è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio, in qualche modo, c’è”. Niente fiori d’arancio all’orizzonte con Loredana Lecciso, dunque: parola del leone della canzone nostrana.

