Al Bano, ai microfoni de La Volta Buona, si mette in evidenza con un toccante e sentito ricordo della grande Ornella Vanoni.

Senza fine, oggi, sono i toccanti ricordi riguardanti Ornella Vanoni che due giorni fa ha straziato il cuore di appassionati, amici e affetti con la notizia della sua morte. Le sue canzoni risuonano negli studi televisivi, nelle case e nel giorno dell’ultimo saluto a La Volta Buona si racconta la sua figura anche oltre le gesta artistiche. Una donna unica nel suo genere nel segno della libertà, dell’indipendenza. Valori che sottolinea anche Al Bano, in collegamento telefonico con il salotto di Caterina Balivo.

Al Bano ricorda Ornella Vanoni mettendo in fila una serie di aggettivi che poi lui stesso quasi sminuisce per sottolineare quanto sia difficile dare una giusta definizione della sua grandezza. “Era semplicemente fantastica, ci siamo incontrati tante volte come ai vari Sanremo… Era affascinante, colta, femminista. Ogni parola che si può spendere per lei risulta sempre inferiore alla sua reale qualità”.

Al Bano ricorda Ornella Vanoni a La Volta Buona: “Era una donna senza fine…”

Al Bano – in collegamento telefonico con La Volta Buona – ha voluto sottolineare anche l’importanza di tributare gli artisti che hanno rivoluzionato il settore non solo nel momento del triste addio: “C’è una cosa che un po’ mi infastidisce; come mai gli omaggi arrivano solo quando uno muore? Dovrebbe essere una cosa da fare finchè si è in vita!”. Parole incisive quelle del cantautore che mettono in evidenza ulteriormente quanto per lui Ornella Vanoni rappresenti un pezzo immenso della musica e della cultura italiana.

Il ricordo di Ornella Vanoni da parte di Al Bano prosegue poi con l’elogio alla sua musica, al suo stile unico, passando per le canzoni che sono impresse nel firmamento artistico. “Era una donna senza fine, in tutta la sua esperienza di vita ha insegnato tanto tracciando una storia di musica incredibile. Sapeva sempre rinnovarsi, costantemente alla ricerca della novità”.